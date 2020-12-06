Палмер нацелен на "Золотой мяч"

Коул Палмер Бомбардир "Челси" Коул Палмер заявил, что ставит перед собой цель завоевать "Золотой мяч".

В голосовании на последний "Золотой мяч", доставшийся Родри из "Манчестер Сити", Палмер занял 25-е место.

Однако Палмеру этого мало, и 22-летний англичанин надеется однажды завоевать главную индивидуальную награду в футболе.

"Моя персональная цель? "Золотой мяч". Это то, чего хочет выиграть каждый. Это мое желание", — цитирует Палмера The Independent.


Метки Золотой мяч, награды, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2024 17:00

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  1. hunter022 06.12.2024 17:59 # hunter022
    В итоге получит фарфоровый писуар если будет продолжать играть за пенсов...

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  2. skydreams 06.12.2024 17:16 # skydreams
    Тьфу тьфу, но по игре он даже импактовей Азарчика. Так что всё возможно, дерзай

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  3. chelsea-69 06.12.2024 17:13 # chelsea-69
    Скромняшка

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