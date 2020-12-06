Палмер нацелен на "Золотой мяч"
Бомбардир "Челси" Коул Палмер заявил, что ставит перед собой цель завоевать "Золотой мяч".
В голосовании на последний "Золотой мяч", доставшийся Родри из "Манчестер Сити", Палмер занял 25-е место.
Однако Палмеру этого мало, и 22-летний англичанин надеется однажды завоевать главную индивидуальную награду в футболе.
"Моя персональная цель? "Золотой мяч". Это то, чего хочет выиграть каждый. Это мое желание", — цитирует Палмера The Independent.
06.12.2024 17:00
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В итоге получит фарфоровый писуар если будет продолжать играть за пенсов...
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Тьфу тьфу, но по игре он даже импактовей Азарчика. Так что всё возможно, дерзай
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Скромняшка
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