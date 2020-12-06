Палмер нацелен на "Золотой мяч"

Бомбардир "Челси" Коул Палмер заявил, что ставит перед собой цель завоевать "Золотой мяч".

В голосовании на последний "Золотой мяч", доставшийся Родри из "Манчестер Сити", Палмер занял 25-е место.



Однако Палмеру этого мало, и 22-летний англичанин надеется однажды завоевать главную индивидуальную награду в футболе.



"Моя персональная цель? "Золотой мяч". Это то, чего хочет выиграть каждый. Это мое желание", — цитирует Палмера The Independent.