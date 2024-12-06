Бабель сомневается, что Тен Хаг вернется в Премьер-Лигу

Бывший игрок "Ливерпуля" Райан Бабель усомнился насчет возвращения бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага в Премьер-Лигу.

В 2020 году Бабель коротко поиграл у Тен Хага в "Аяксе", откуда Эрик летом 2022 отправился в "Юнайтед".



Бабель уверен в высоком мастерстве Тен Хага, но просто чувствует, что Премьер-Лига не подходит для его соотечественника.



"Мне известно, что он — отличный тренер с отличным видением, у него зоркий глаз, но Премьер-Лига — это сложно, учитывая голландский стиль игры. С такими принципами не всегда удобно играть в Премьер-Лиге".



"В Премьер-Лиге тебе нужно адаптироваться. В твоей стратегии должен быть план Б. Я не уверен, что он у него был. Думаю, он был слишком привязан к своему плану и старался заставить его работать, даже когда все оборачивалось против него. Думаю, это было именно так. Грустно видеть провал другого голландца, но я уверен, он реабилитируется".



"Возвращение в Премьер-Лигу? Он выглядит тем человеком, который хочет реабилитироваться. Я не знаю, получит ли он этот шанс. Но он определенно захочет проявить себя", — цитирует Бабеля Daily Mirror.