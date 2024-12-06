Агент: "Мудрик думает только о месте в стартовом составе "Челси"

Михаил Мудрик Агент вингера Михаила Мудрика заявил, что его клиент сосредоточен на борьбе за место в стартовом составе "Челси".

Мудрик лишь проблесками демонстрирует свой талант после перехода из "Шахтера" за 89 миллионов фунтов в январе 2023.

В последнее время Мудрика активно сватают в другие клубы, однако агент Вадим Шаблий утверждает, что 23-летний украинец думает только о "Челси".

"Я рад, что Михаил стал нашим клиентом. Он — уникальный игрок с огромным талантом и амбициями".

"Ему жизненно важно наслаждаться игрой, ему жизненно важно ощущать доверие. Я абсолютно убежден, что он покажет свои лучшие футбольные качества".

"Конечно, игроки вроде Миши всегда будут привлекать внимание других клубов и их скаутов. Он является одним из игроков, которые с помощью своих игровых качеств могут влиять на исход матча".

"Он чувствует игру, умеет брать ответственность и быстро принимать решения. Но в данный момент у него есть контракт с "Челси", и все его мысли о том, как обеспечить себе место в стартовом составе", — сообщил Шаблий Evening Standard.


Метки Мудрик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. soloviev 06.12.2024 15:09 # soloviev
    В этом и дело, что он только думает...

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  2. nietzsche 06.12.2024 15:08 # nietzsche
    В отличии от мертвечины Антони хохлопитек подаёт хоть какие то надежды

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