Агент: "Мудрик думает только о месте в стартовом составе "Челси"

Агент вингера Михаила Мудрика заявил, что его клиент сосредоточен на борьбе за место в стартовом составе "Челси".

Мудрик лишь проблесками демонстрирует свой талант после перехода из "Шахтера" за 89 миллионов фунтов в январе 2023.



В последнее время Мудрика активно сватают в другие клубы, однако агент Вадим Шаблий утверждает, что 23-летний украинец думает только о "Челси".



"Я рад, что Михаил стал нашим клиентом. Он — уникальный игрок с огромным талантом и амбициями".



"Ему жизненно важно наслаждаться игрой, ему жизненно важно ощущать доверие. Я абсолютно убежден, что он покажет свои лучшие футбольные качества".



"Конечно, игроки вроде Миши всегда будут привлекать внимание других клубов и их скаутов. Он является одним из игроков, которые с помощью своих игровых качеств могут влиять на исход матча".



"Он чувствует игру, умеет брать ответственность и быстро принимать решения. Но в данный момент у него есть контракт с "Челси", и все его мысли о том, как обеспечить себе место в стартовом составе", — сообщил Шаблий Evening Standard.