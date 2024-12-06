Агент: "Мудрик думает только о месте в стартовом составе "Челси"
Агент вингера Михаила Мудрика заявил, что его клиент сосредоточен на борьбе за место в стартовом составе "Челси".
Мудрик лишь проблесками демонстрирует свой талант после перехода из "Шахтера" за 89 миллионов фунтов в январе 2023.
В последнее время Мудрика активно сватают в другие клубы, однако агент Вадим Шаблий утверждает, что 23-летний украинец думает только о "Челси".
"Я рад, что Михаил стал нашим клиентом. Он — уникальный игрок с огромным талантом и амбициями".
"Ему жизненно важно наслаждаться игрой, ему жизненно важно ощущать доверие. Я абсолютно убежден, что он покажет свои лучшие футбольные качества".
"Конечно, игроки вроде Миши всегда будут привлекать внимание других клубов и их скаутов. Он является одним из игроков, которые с помощью своих игровых качеств могут влиять на исход матча".
"Он чувствует игру, умеет брать ответственность и быстро принимать решения. Но в данный момент у него есть контракт с "Челси", и все его мысли о том, как обеспечить себе место в стартовом составе", — сообщил Шаблий Evening Standard.
06.12.2024 15:00
Просмотров: 98
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В этом и дело, что он только думает...
(ответить)
В отличии от мертвечины Антони хохлопитек подаёт хоть какие то надежды
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий