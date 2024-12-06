Мингс сомневался, что снова сыграет в футбол

Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс признался, что испытывал сомнения насчет своего возвращения в футбол.

В минувшую среду против "Брентфорда" Мингс впервые сыграл в Премьер-Лиге после 445-дневного перерыва. Отсутствие Тайрона была вызвано второй в его карьере травмой крестообразных связок колена.



По словам Мингса, период восстановления был очень сложным временем для него, и в какой-то момент 31-летний англичанин был близок к отчаянию.



"Думаю, около апреля этого года была моя низшая точка. Это не так, что я окончательно утратил веру, но определенно были дни, когда я думал, что бьюсь головой о кирпичную стену, потому что я месяцами не видел никакого прогресса".



"Я думал: "Изменится ли что-нибудь?" У меня никогда не было мысли, что я никогда снова не сыграю в футбол, но были определенные дни, когда у меня возникали такие сомнения. Этот период прошел в режиме стоп-старт, стоп-старт".



"Я много раз оказывался отброшен назад, и около апреля у меня возникло ощущение, что я исчерпал все свои возможности. Если честно, в такой ситуации лишь можно не опускать руки и продолжать трудиться", — сообщил Мингс Sky Sports.