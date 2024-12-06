"Арсенал" может получить козырь в борьбе за Исака

"Арсенал" может получить большой козырь в борьбе за нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

Ранее в этом сезоне стало известно, что переговоры "Ньюкасла" и Исака о новом контракте находятся в тупике. На "Сент-Джеймс Парк" всерьез опасаются, что Александер попросится на выход следующим летом.



По информации Daily Mail, Исак находится "возле вершины" шорт-листа "Арсенала" среди нападающих на следующее лето.



Ключом к переходу 25-летнего шведа в "Арсенал" может стать фигура Роберто Олабе, которого "канониры" рассматривают на роль своего нового спортивного директора и который покидает "Реал Сосьедад" в конце сезона.



Именно Олабе привел Исака в "Реал Сосьедад" из дортмундской "Боруссии" за 8 миллионов фунтов в 2019, три года спустя продав Александера в "Ньюкасл" за 63 млн. фунтов.