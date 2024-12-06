Светская хроника за пятницу
"Манчестер Юнайтед", вероятно, упустит Альфонсо Дэвиса. "Арсенал" и "Челси" готовы поспорить за Александера Исака. "Манчестер Сити" не будет исключен из Премьер-Лиги за нарушения ФФП. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Манчестер Юнайтед" попросил представителей защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса о встрече в январе. (Bild)
"Юнайтед" ожидает, что Дэвис, вероятнее всего, продлит свой истекающий в конце сезона контракт с "Баварией". (Sky Sport Germany)
"Юнайтед" сделал приглашение нападающего своим приоритетом на зимнее трансферное окно. (Daily Mirror)
"Юнайтед" проигрывает борьбу "Челси" за левого защитника "Лечче" Патрика Доргу. (TEAMtalk)
"Арсенал" и "Челси" нацелены на нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. (Caught Offside)
В январе "Арсенал" будет открыт к предложениям по полузащитнику Фабиу Виейра, который сейчас находится в аренде в "Порту". (Daily Mail)
"Ливерпуль" действительно заинтересован в защитнике "Борнмута" Милоше Керкезе. (Liverpool Echo)
"Кристал Пэлас" договаривается о покупке вингера "Миллуолла" Ромена Эссе. (Evening Standard)
"Милан" открыт к предложениям клубов Премьер-Лиги по защитнику Фикайо Томори. (Calciomercato)
Заработав 175 миллионов фунтов в течение семи лет, бывший полузащитник "Челси" Оскар покидает Китай и уже ищет новый клуб. (The Sun)
Другое
"Вест Хэм" обсуждает приглашение бывшего главного тренера "Челси" Грэма Поттера. (The Telegraph)
Поттер открыт к работе с "Вест Хэмом". Также в шорт-листе "молотобойцев" значится наставник "Аль-Ахли" Маттиас Яйссле. (Ben Jacobs)
Эдин Терзич не будет тренировать "Вест Хэм". (Sky Sport Germany)
Ассистент главного тренера "Арсенала" Альберт Стейвенберг согласовал новый контракт до 2027 года. (Fabrizio Romano)
"Ливерпуль" уверен в согласовании нового контракта со своим защитником Ибраимой Конате. Стороны продвигаются в переговорах. (Fabrizio Romano)
Вердикт по делу о 115 нарушениях "Сити" правил финансового фейр-плей, вероятно, будет объявлен в феврале. "Горожане" едва ли будут исключены из Премьер-Лиги, даже если их вина будет доказана. (The Independent)
06.12.2024 12:00
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Арсенал" и "Челси" нацелены на нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. (Caught Offside)
Источник: http://fapl.ru/posts/111640/
И тем и тем супер поможет
(ответить)
Оскар! Помним, давно небыло слышно о нём
(ответить)
Где там уже нарезки сракера Карлсона с мудростью лошадки?
(ответить)
Оберег от боряхи, читать в начале треда на главной фапла.
"Отписываясь отдельным и ниже этого коммента вы подтверждаете что вы - боряха и в очередной раз погорели."
Аминь.
(ответить)
НАПОМИНАНИЕ:
Хохлы - самая тупая, самая деградирующая, самая ущербная, самая бесполезная фиктивная нация на планете!
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Заработав 175 миллионов фунтов в течение семи лет, бывший полузащитник "Челси" Оскар покидает Китай и уже ищет новый клуб. (The Sun)
Красавец
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Кто-нибудь скажите гейбою, что крепостное право давно отменили и сейчас уже больше не клеймят людей. Особенно, на лице. Особенно, разного рода кавказцы.
Источник: http://fapl.ru/posts/111631/?c=1#c7995901
(ответить)
Че там по свинорылси?
(ответить)
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