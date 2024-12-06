Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Манчестер Юнайтед", вероятно, упустит Альфонсо Дэвиса. "Арсенал" и "Челси" готовы поспорить за Александера Исака. "Манчестер Сити" не будет исключен из Премьер-Лиги за нарушения ФФП. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" попросил представителей защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса о встрече в январе. (Bild)

"Юнайтед" ожидает, что Дэвис, вероятнее всего, продлит свой истекающий в конце сезона контракт с "Баварией". (Sky Sport Germany)

"Юнайтед" сделал приглашение нападающего своим приоритетом на зимнее трансферное окно. (Daily Mirror)

"Юнайтед" проигрывает борьбу "Челси" за левого защитника "Лечче" Патрика Доргу. (TEAMtalk)

"Арсенал" и "Челси" нацелены на нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. (Caught Offside)

В январе "Арсенал" будет открыт к предложениям по полузащитнику Фабиу Виейра, который сейчас находится в аренде в "Порту". (Daily Mail)

"Ливерпуль" действительно заинтересован в защитнике "Борнмута" Милоше Керкезе. (Liverpool Echo)

"Кристал Пэлас" договаривается о покупке вингера "Миллуолла" Ромена Эссе. (Evening Standard)

"Милан" открыт к предложениям клубов Премьер-Лиги по защитнику Фикайо Томори. (Calciomercato)

Заработав 175 миллионов фунтов в течение семи лет, бывший полузащитник "Челси" Оскар покидает Китай и уже ищет новый клуб. (The Sun)

Другое

"Вест Хэм" обсуждает приглашение бывшего главного тренера "Челси" Грэма Поттера. (The Telegraph)

Поттер открыт к работе с "Вест Хэмом". Также в шорт-листе "молотобойцев" значится наставник "Аль-Ахли" Маттиас Яйссле. (Ben Jacobs)

Эдин Терзич не будет тренировать "Вест Хэм". (Sky Sport Germany)

Ассистент главного тренера "Арсенала" Альберт Стейвенберг согласовал новый контракт до 2027 года. (Fabrizio Romano)

"Ливерпуль" уверен в согласовании нового контракта со своим защитником Ибраимой Конате. Стороны продвигаются в переговорах. (Fabrizio Romano)

Вердикт по делу о 115 нарушениях "Сити" правил финансового фейр-плей, вероятно, будет объявлен в феврале. "Горожане" едва ли будут исключены из Премьер-Лиги, даже если их вина будет доказана. (The Independent)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1247

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kellborn 06.12.2024 13:08 # kellborn
    Арсенал" и "Челси" нацелены на нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. (Caught Offside)

    Источник: http://fapl.ru/posts/111640/

    И тем и тем супер поможет

    (ответить)

  2. closer 06.12.2024 12:53 # closer
    Оскар! Помним, давно небыло слышно о нём

    (ответить)

  3. imf-tau 06.12.2024 12:46 # imf-tau
    Где там уже нарезки сракера Карлсона с мудростью лошадки?

    (ответить)

  4. imf-tau 06.12.2024 12:43 # imf-tau
    Оберег от боряхи, читать в начале треда на главной фапла.

    "Отписываясь отдельным и ниже этого коммента вы подтверждаете что вы - боряха и в очередной раз погорели."

    Аминь.

    (ответить)

  5. lancerlancer1 06.12.2024 12:21 # lancerlancer1
    НАПОМИНАНИЕ:

    Хохлы - самая тупая, самая деградирующая, самая ущербная, самая бесполезная фиктивная нация на планете!

    (ответить)

  6. drogba11cool 06.12.2024 12:18 # drogba11cool
    Заработав 175 миллионов фунтов в течение семи лет, бывший полузащитник "Челси" Оскар покидает Китай и уже ищет новый клуб. (The Sun)

    Красавец

    (ответить)

  7. hachidlo 06.12.2024 12:02 # hachidlo
    Кто-нибудь скажите гейбою, что крепостное право давно отменили и сейчас уже больше не клеймят людей. Особенно, на лице. Особенно, разного рода кавказцы.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111631/?c=1#c7995901

    (ответить)

  8. kirkorov-coyg 06.12.2024 12:01 # kirkorov-coyg
    Че там по свинорылси?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: