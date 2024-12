Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед", вероятно, упустит Альфонсо Дэвиса. "Арсенал" и "Челси" готовы поспорить за Александера Исака. "Манчестер Сити" не будет исключен из Премьер-Лиги за нарушения ФФП. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" попросил представителей защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса о встрече в январе. (Bild)



"Юнайтед" ожидает, что Дэвис, вероятнее всего, продлит свой истекающий в конце сезона контракт с "Баварией". (Sky Sport Germany)



"Юнайтед" сделал приглашение нападающего своим приоритетом на зимнее трансферное окно. (Daily Mirror)



"Юнайтед" проигрывает борьбу "Челси" за левого защитника "Лечче" Патрика Доргу. (TEAMtalk)



"Арсенал" и "Челси" нацелены на нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. (Caught Offside)



В январе "Арсенал" будет открыт к предложениям по полузащитнику Фабиу Виейра, который сейчас находится в аренде в "Порту". (Daily Mail)



"Ливерпуль" действительно заинтересован в защитнике "Борнмута" Милоше Керкезе. (Liverpool Echo)



"Кристал Пэлас" договаривается о покупке вингера "Миллуолла" Ромена Эссе. (Evening Standard)



"Милан" открыт к предложениям клубов Премьер-Лиги по защитнику Фикайо Томори. (Calciomercato)



Заработав 175 миллионов фунтов в течение семи лет, бывший полузащитник "Челси" Оскар покидает Китай и уже ищет новый клуб. (The Sun)



Другое



"Вест Хэм" обсуждает приглашение бывшего главного тренера "Челси" Грэма Поттера. (The Telegraph)



Поттер открыт к работе с "Вест Хэмом". Также в шорт-листе "молотобойцев" значится наставник "Аль-Ахли" Маттиас Яйссле. (Ben Jacobs)



Эдин Терзич не будет тренировать "Вест Хэм". (Sky Sport Germany)



Ассистент главного тренера "Арсенала" Альберт Стейвенберг согласовал новый контракт до 2027 года. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" уверен в согласовании нового контракта со своим защитником Ибраимой Конате. Стороны продвигаются в переговорах. (Fabrizio Romano)



Вердикт по делу о 115 нарушениях "Сити" правил финансового фейр-плей, вероятно, будет объявлен в феврале. "Горожане" едва ли будут исключены из Премьер-Лиги, даже если их вина будет доказана. (The Independent)