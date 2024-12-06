"Вулверхэмптон" составил шорт-лист на замену О'Нилу

"Вулверхэмптон" составил шорт-лист из трех кандидатов на замену своему главному тренеру Гари О'Нилу.

Как и "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" решил не увольнять своего нынешнего наставника в преддверии матча этих двух команд в рамках Премьер-Лиги в следующий понедельник.



Однако "Вулверхэмптон" занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, одержав только три победы в 24 последних матчах чемпионата, и следующее поражение может обернуться увольнением для О'Нила.



По информации The Telegraph, целью номер один "Вулверхэмптона" на замену О'Нилу является Грэм Поттер, однако "волки" сомневаются, что бывший главный тренер "Челси" захочет окунуться в борьбу за выживание.



Также "Вулверхэмптон" задумывается о приглашении Дэвида Мойеса, который сейчас находится без клуба, и своего бывшего игрока Роба Эдвардса, который сейчас возглавляет "Лутон" из Чемпионшипа.