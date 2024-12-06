Де Брюйне — цель номер один для "Интер Майами"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне стал трансферной целью номер один для клуба МЛС "Интер Майами".

Действующий контракт Де Брюйне истекает в конце этого сезона, и уже с января Кевин сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, чем "Интер Майами" и собирается воспользоваться.



Де Брюйне задумывался об уходе из "Сити" еще минувшим летом, когда в очередь на Кевина выстроились клубы из Саудовской Аравии. Однако тогда игрок сборной Бельгии не решился перевозить свою молодую семью из Манчестера.



Предполагается, что перспектива пожить в Соединенных Штатах нравится Де Брюйне и его супруге Мишель Лакруа больше, и это дает "Интер Майами" большое преимущество относительно саудитов.



Более того, Daily Star утверждает, что "Интер Майами", совладельцем которого является бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм, уверен в достижении компромисса с Де Брюйне.



"Интер Майами" рассматривает приглашение Де Брюйне своим абсолютным приоритетом и готов сделать все возможное, чтобы заполучить 33-летнего бельгийца свободным агентом.