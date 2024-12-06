Постекоглу объяснил свою стычку с фанатами "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу объяснил свою стычку с фанатами "шпор" после поражения от "Борнмута".

Накануне вечером "Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Борнмута" со счетом 1:0, оформив свое шестое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги — только у пяти команд дивизиона их больше.



После финального свистка Постекоглу вступил в конфронтацию с группой болельщиков "Тоттенхэма", которые выражали свое недовольство игрой.



Постекоглу не понравились слова, которые он услышал, однако 59-летний австралиец понимает, что должен уметь справляться с такими вещами.



"Они расстроены и имеют право на это. Я получил от них некоторую прямую обратную связь, и я учел это. Мне не понравилось сказанное, потому что я — человек, но ты должен справляться с этим".



"Я достаточно давно в футболе, чтобы знать, что разочарование и расстройство объяснимы, когда дела идут неважно. Они имеют право быть расстроенными, потому что мы позволили обыграть себя. Но это нормально. Это нормально для меня".



"Я лишь могу сказать, что я по-настоящему расстроен и целеустремлен, чтобы исправить это, и я буду сражаться до тех пор, пока мы сделаем это", — цитирует Постекоглу BBC.





