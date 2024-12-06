Постекоглу объяснил свою стычку с фанатами "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу объяснил свою стычку с фанатами "шпор" после поражения от "Борнмута".
Накануне вечером "Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Борнмута" со счетом 1:0, оформив свое шестое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги — только у пяти команд дивизиона их больше.
После финального свистка Постекоглу вступил в конфронтацию с группой болельщиков "Тоттенхэма", которые выражали свое недовольство игрой.
Постекоглу не понравились слова, которые он услышал, однако 59-летний австралиец понимает, что должен уметь справляться с такими вещами.
"Они расстроены и имеют право на это. Я получил от них некоторую прямую обратную связь, и я учел это. Мне не понравилось сказанное, потому что я — человек, но ты должен справляться с этим".
"Я достаточно давно в футболе, чтобы знать, что разочарование и расстройство объяснимы, когда дела идут неважно. Они имеют право быть расстроенными, потому что мы позволили обыграть себя. Но это нормально. Это нормально для меня".
"Я лишь могу сказать, что я по-настоящему расстроен и целеустремлен, чтобы исправить это, и я буду сражаться до тех пор, пока мы сделаем это", — цитирует Постекоглу BBC.
06.12.2024 08:00
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Выглядели в матче с Борнмутом, как полное г...но. Удивительно, что не пропустили 2-3. Я уже не раз писал: у них не будет никакого будущего с таким примитивным футболом. Именно с философией Постекоглу, если это конечно можно назвать философией... Подбор игроков-то более или менее норм. Так что, чем быстрее они его уволят, тем лучше будет для них
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Ну после такого лысый владелец должен дать пинка под зад этому специалисту. Ты проиграл, тебя кто-то там с трибуны куями покрыл? Ну так признай перед ними, что это твоя вина. Но нет - ты идёшь бычить на них. Молодец!
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Увольнение Поча было большой ошибкой для клуба. Он выдал с клубом максимум на что они способны в целом за свою историю. На кой-то куй еще уволили Жозе перед финалом, который в теории мог хоть выиграть им единственный трофей за последние годы. Даже сейчас этот чел показывает неплохие результаты, играют на еврокубках. Ну не может Тоттенхем соперничать в таблице с топами первой четверки, а за места с 5 по 7 вполне себе смогут. От Борнмута отлетели в гостях и сити и арсенал, так что это нормально. Непонятный клуб одним словом... и говном не был и до вершин не добрался
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По философии Тотенхем клуб для Аморима, сверхатакующий. Почему пошёл в МЮ не понимаю, в это кладбище талантов. В МЮ скоро его съедят свои же Невил, Кин, Фердинанд, Скоулс и другие эксперты.
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Что то все больше похоже что поедет скоро домой. Вчера просто по какому то недоразумениб только 1 гол пропустили. Вместо того что бы мобилизоваться в концовке матча просто развалились. Худшая игра Постекоглу. Не только по качеству, но и по самоотдаче игроков. Похоже они больше не верят в своего тренера.
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