Гвардиола настаивает на покупке Гимараэса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола настаивает на приобретении полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

По информации Daily Mail, "Сити" планирует пригласить двух полузащитников в 2025 году — и минимум одного уже в январе.



На приобретении Гимараэса лично настаивает Гвардиола, чья команда едва прервала серию из семи матчей подряд без побед.



Изначально Гвардиола хотел заполучить Гимараэса еще минувшим летом, однако "Сити" отпугнул действовавший до конца июня пункт о выкупе за 100 миллионов фунтов в контракте Бруно.



В данный момент "Сити" лишен травмированных Родри и Матео Ковачича, а возвращение Илкая Гюндогана не вполне оправдало себя, поэтому обстоятельства вынуждают "горожан" не скупиться на усиление полузащиты.



Помимо 27-летнего бразильца, которого "Ньюкасл" никак не хочет терять посреди сезона, на радаре у "Сити" также находятся Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" и Адам Уортон из "Кристал Пэлас".