Лучшие голы Премьер-Лиги в ноябре (ВИДЕО)

Лучшие голы Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в ноябре 2024 года.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. electric 06.12.2024 07:36 # electric
    "Ливерпуль" "машиной", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой победой".

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  2. ygyrbendar 06.12.2024 07:34 # ygyrbendar
    3 пидараса сверху

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  3. gucman 06.12.2024 07:31 # gucman
    "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

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  4. quavo 06.12.2024 07:24 # quavo
    "Ливерпуль" "дерьмо", а бывший главный тренер "красных" Юрген Клопп — "немецкая п**да"

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  5. meshuggah 06.12.2024 06:34 # meshuggah
    "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

    (ответить)

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