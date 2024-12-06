"Борнмут" победил и обошел "Тоттенхэм"

Быстрый гол Дина Хейсена позволил "Борнмуту" одержать победу 1:0 над "Тоттенхэмом" и обойти своего соперника в таблице Премьер-Лиги.

В стартовый состав "вишенок" на этот матч вернулись Дин Хейсен и отбывший дисквалификацию Антуан Семеньо, заменив Маркоса Сенеси и Дэвида Брукса.



У "шпор" с первых минут вышли Арчи Грей, Деян Кулусевски и Доминик Соланке, заменив Педро Порро, Тимо Вернера и Сона Хен Мина.



"Тоттенхэм" начал матч с моментов Кулусевски и Соланке, но на 16-й минуте "Борнмут" огрызнулся ударом Эванилсона, когда свою команду пришлось спасать Фрэйзеру Форстеру.



После сейва Форстера был назначен угловой, и Хейсен головой замкнул подачу Маркуса Тавернье от флажка — 1:0.



На 31-й минуте Эванилсон с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки на Тавернье, который поразил ворота Форстера, однако второй гол хозяев был отменен из-за офсайда.



В концовке первого тайма "вишенки" имели еще один момент, но Форстер спас "шпор" от беды.



Во втором тайме "Тоттенхэм" принялся контролировать мяч. На 59-й минуте вышедший на замену Сон Хен Мин сыграл на добивании после осечки Кепы Аррисабалаги, однако гол не был засчитан из-за офсайда у капитана "шпор".



При этом гости регулярно проваливались в обороне. На 66-й минуте Райан Кристи с подступов к штрафной пробил в штангу.



На 72-й минуте Форстер подарил мяч Тайлеру Адамсу, чей удар он отразил, однако на добивании тут же сыграл Эванилсон. К счастью для "Тоттенхэма", офсайд был зафиксирован и здесь.



Вскоре свой момент упустил Тавернье, пробив в касание из пределов штрафной площади — выше.



В концовке у "Тоттенхэма" просто не было моментов отыграться — скорее, "шпоры" могли пропустить еще.



"Борнмут" одержал абсолютно заслуженную победу, несмотря на минимальную разницу в счете. "Тоттенхэм" откровенно разочаровал и теперь попытается реабилитироваться в дерби против "Челси" в ближайший уикенд.



"Борнмут" — "Тоттенхэм". Отчет о матче