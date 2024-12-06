"Вест Хэм" переговорил с Аллегри

"Вест Хэм" провел разговор с бывшим главным тренером итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

В четверг стало известно, что "Вест Хэм" решил пока не увольнять своего нынешнего наставника Хулена Лопетеги, однако испанский специалист по-прежнему находится на грани, а клуб активно перебирает варианты ему на замену.



По информации talkSPORT, "Вест Хэм" уже переговорил с Аллегри, который находится без клуба после своего увольнения из "Ювентуса" в конце прошлого сезона.



57-летний итальянец хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, но предпочитает не браться за новую работу в разгар сезона.



Помимо Аллегри, "Вест Хэм" рассматривает ряд прочих вариантов, включая бывшего рулевого "Челси" Грэма Поттера.