"Вест Хэм" переговорил с Аллегри
"Вест Хэм" провел разговор с бывшим главным тренером итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
В четверг стало известно, что "Вест Хэм" решил пока не увольнять своего нынешнего наставника Хулена Лопетеги, однако испанский специалист по-прежнему находится на грани, а клуб активно перебирает варианты ему на замену.
По информации talkSPORT, "Вест Хэм" уже переговорил с Аллегри, который находится без клуба после своего увольнения из "Ювентуса" в конце прошлого сезона.
57-летний итальянец хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, но предпочитает не браться за новую работу в разгар сезона.
Помимо Аллегри, "Вест Хэм" рассматривает ряд прочих вариантов, включая бывшего рулевого "Челси" Грэма Поттера.
06.12.2024 00:05
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