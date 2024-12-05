В результате проведенной ФИФА жеребьевки "Манчестер Сити" и "Челси" узнали имена своих соперников по клубному Чемпионату Мира в США.

Изначально расположившись в первой корзине, "Сити" попал в одну группу с итальянским "Ювентусом", марокканским "Видадом" и "Аль-Айном" из ОАЭ.



А вот "Челси", который был во второй корзине, оказался в одном квартете с бразильским "Фламенго", тунисским "Эсперансом" и мексиканским "Леоном".



Следующим летом клубный Чемпионат Мира будет впервые проведен по новому формату — количество участников вырастет с семи до 32, а соревнование продлится месяц.



Из каждой группы выйдут по две команды. Далее состоится стадия на вылет.



Жеребьевка клубного Чемпионата Мира-2025



Группа А: "Палмейрас" (Бразилия), "Порту" (Португалия), "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия), "Интер Майами" (США)



Группа B: ПСЖ (Франция), "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия), "Сиэтл Саундерс" (США)



Группа C: "Бавария" (Германия), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Бока Хуниорс" (Бразилия), "Бенфика" (Португалия)



Группа D: "Фламенго" (Бразилия), "Эсперанс" (Тунис), "Челси" (Англия), "Леон" (Мексика)



Группа E: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Монтеррей" (Мексика), "Интер" (Италия)



Группа F: "Флуминенсе" (Бразилия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Ульсан" (Южная Корея), "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)



Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Видад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Ювентус" (Италия)



Группа H: "Реал" (Испания), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Пачука" (Мексика), "РБ Зальцбург" (Германия)