Жеребьевка клубного Чемпионата Мира
В результате проведенной ФИФА жеребьевки "Манчестер Сити" и "Челси" узнали имена своих соперников по клубному Чемпионату Мира в США.
Изначально расположившись в первой корзине, "Сити" попал в одну группу с итальянским "Ювентусом", марокканским "Видадом" и "Аль-Айном" из ОАЭ.
А вот "Челси", который был во второй корзине, оказался в одном квартете с бразильским "Фламенго", тунисским "Эсперансом" и мексиканским "Леоном".
Следующим летом клубный Чемпионат Мира будет впервые проведен по новому формату — количество участников вырастет с семи до 32, а соревнование продлится месяц.
Из каждой группы выйдут по две команды. Далее состоится стадия на вылет.
Жеребьевка клубного Чемпионата Мира-2025
Группа А: "Палмейрас" (Бразилия), "Порту" (Португалия), "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия), "Интер Майами" (США)
Группа B: ПСЖ (Франция), "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия), "Сиэтл Саундерс" (США)
Группа C: "Бавария" (Германия), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Бока Хуниорс" (Бразилия), "Бенфика" (Португалия)
Группа D: "Фламенго" (Бразилия), "Эсперанс" (Тунис), "Челси" (Англия), "Леон" (Мексика)
Группа E: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Монтеррей" (Мексика), "Интер" (Италия)
Группа F: "Флуминенсе" (Бразилия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Ульсан" (Южная Корея), "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)
Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Видад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Ювентус" (Италия)
Группа H: "Реал" (Испания), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Пачука" (Мексика), "РБ Зальцбург" (Германия)
05.12.2024 23:00
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там оказывается броя уже вчера на замену в матче эвертона выходил! Выздоровел!
Готов ебать подзалупл!
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Кто-нибудь скажите гейбою, что крепостное право давно отменили и сейчас уже больше не клеймят людей. Особенно, на лице. Особенно, разного рода кавказцы.
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бока хуниорс бразилия??
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еврей будет выводить область из кризиса)) че там у фаба, бабцы и фатимы с ебальниками?)
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херова канешн шо пормут шпилит петушков
по классике жанра, петушки после плохого матча выдают шото типа 3-0 над мю и 4-0 над мс
но ИМПЕРАТОРОВ не сломать!
Источник: http://fapl.ru/posts/111623/?c=1#c7995881
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Фулхэм с Брайтоном оч бодро катают!
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ИМПЕРАТОРЫ
мать вашу!!!!1
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Подскажите пожалуйста где арсенал в жеребьёвке ?
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Г О Й Д А
Студентов крупнейшего нижегородского вуза заставлют пройти опрос об отношении к «СВО». В частности, у них спрашивают, готовы ли они пойти воевать сами
Опрос анонимный, однако студентам Нижегородского государственного университета имени Лобачевского после прохождения обязательно нужно отчитаться в специальный чат, указав время входа и выхода, пишет канал «Сорокин хвост».
Сообщения с призывом поучаствовать в анкетировании присылают в студенческие чаты, также учащимся напоминают о нем и очно, во время обхода учебных аудиторий.
«Специальная военная операция на Украине — ключевое событие, определяющее образ жизни всей страны и каждого ее гражданина в отдельности. Нам очень важно знать ваше мнение о происходящих событиях», — написано во вступительном слове опроса, утверждается в сообщении канала.
Всего студентам нужно высказать свое мнение по 93 тезисам. Например, таким:
«Специальная военная операция — это бесспорно необходимая и справедливая мера»;
«Цели СВО мне совершенно очевидны и понятны»;
«Я не сомневаюсь в победе России в СВО»;
«Ради достижения целей СВО можно потерпеть все санкции и ограничения, наложенные мировым сообществом».
Участники опроса должны оценить каждый из них по шкале от 1 до 4, где 1 — это «Абсолютно не согласен», а 4 — «Полностью согласен».
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