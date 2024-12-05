Жеребьевка клубного Чемпионата Мира

Клубный Чемпионат Мира В результате проведенной ФИФА жеребьевки "Манчестер Сити" и "Челси" узнали имена своих соперников по клубному Чемпионату Мира в США.

Изначально расположившись в первой корзине, "Сити" попал в одну группу с итальянским "Ювентусом", марокканским "Видадом" и "Аль-Айном" из ОАЭ.

А вот "Челси", который был во второй корзине, оказался в одном квартете с бразильским "Фламенго", тунисским "Эсперансом" и мексиканским "Леоном".

Следующим летом клубный Чемпионат Мира будет впервые проведен по новому формату — количество участников вырастет с семи до 32, а соревнование продлится месяц.

Из каждой группы выйдут по две команды. Далее состоится стадия на вылет.

Жеребьевка клубного Чемпионата Мира-2025

Группа А: "Палмейрас" (Бразилия), "Порту" (Португалия), "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия), "Интер Майами" (США)

Группа B: ПСЖ (Франция), "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия), "Сиэтл Саундерс" (США)

Группа C: "Бавария" (Германия), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Бока Хуниорс" (Бразилия), "Бенфика" (Португалия)

Группа D: "Фламенго" (Бразилия), "Эсперанс" (Тунис), "Челси" (Англия), "Леон" (Мексика)

Группа E: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Монтеррей" (Мексика), "Интер" (Италия)

Группа F: "Флуминенсе" (Бразилия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Ульсан" (Южная Корея), "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Видад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Ювентус" (Италия)

Группа H: "Реал" (Испания), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Пачука" (Мексика), "РБ Зальцбург" (Германия)


Метки жеребьевка, клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2024 23:00

Количество просмотров Просмотров: 707

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Последние комментарии:




  1. bembo 06.12.2024 00:03 # bembo
    там оказывается броя уже вчера на замену в матче эвертона выходил! Выздоровел!

    Готов ебать подзалупл!

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  2. hachidlo 05.12.2024 23:57 # hachidlo
    Кто-нибудь скажите гейбою, что крепостное право давно отменили и сейчас уже больше не клеймят людей. Особенно, на лице. Особенно, разного рода кавказцы.

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  3. closer 05.12.2024 23:49 # closer
    бока хуниорс бразилия??

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  4. narcot 05.12.2024 23:47 # narcot
    еврей будет выводить область из кризиса)) че там у фаба, бабцы и фатимы с ебальниками?)


    «Просто Хинтшейн же чмо е**ное»: в ГТРК «Курск» отреагировали на назначение врио губернатора области

    На это обратил внимание журналист Олег Кашин. Пост из телеграм-канала «Вести Курск» почти сразу удалили, однако он сохранился в архиве сервиса TGStat.

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  5. bembo 05.12.2024 23:41 # bembo
    херова канешн шо пормут шпилит петушков
    по классике жанра, петушки после плохого матча выдают шото типа 3-0 над мю и 4-0 над мс

    но ИМПЕРАТОРОВ не сломать!

    Источник: http://fapl.ru/posts/111623/?c=1#c7995881

    (ответить)

  6. redwhitegun 05.12.2024 23:40 # redwhitegun
    Фулхэм с Брайтоном оч бодро катают!

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  7. bembo 05.12.2024 23:40 # bembo
    ИМПЕРАТОРЫ

    мать вашу!!!!1

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  8. nietzsche 05.12.2024 23:10 # nietzsche
    Подскажите пожалуйста где арсенал в жеребьёвке ?

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  9. narcot 05.12.2024 23:09 # narcot
    Г О Й Д А


    Студентов крупнейшего нижегородского вуза заставлют пройти опрос об отношении к «СВО». В частности, у них спрашивают, готовы ли они пойти воевать сами

    Опрос анонимный, однако студентам Нижегородского государственного университета имени Лобачевского после прохождения обязательно нужно отчитаться в специальный чат, указав время входа и выхода, пишет канал «Сорокин хвост».

    Сообщения с призывом поучаствовать в анкетировании присылают в студенческие чаты, также учащимся напоминают о нем и очно, во время обхода учебных аудиторий.

    «Специальная военная операция на Украине — ключевое событие, определяющее образ жизни всей страны и каждого ее гражданина в отдельности. Нам очень важно знать ваше мнение о происходящих событиях», — написано во вступительном слове опроса, утверждается в сообщении канала.


    Всего студентам нужно высказать свое мнение по 93 тезисам. Например, таким:

    «Специальная военная операция — это бесспорно необходимая и справедливая мера»;
    «Цели СВО мне совершенно очевидны и понятны»;
    «Я не сомневаюсь в победе России в СВО»;
    «Ради достижения целей СВО можно потерпеть все санкции и ограничения, наложенные мировым сообществом».

    Участники опроса должны оценить каждый из них по шкале от 1 до 4, где 1 — это «Абсолютно не согласен», а 4 — «Полностью согласен».

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