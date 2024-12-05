Ван Дейк раскритиковал игру "Ливерпуля" против "Ньюкасла"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк раскритиковал игру своей команды против "Ньюкасла".

Накануне "Ливерпуль" потерял два очка на "Сент-Джеймс Парк", решающий гол пропустив на последней минуте основного времени (3:3).



По мнению Ван Дейка, прежде всего "Ливерпуль" проиграл слишком много единоборств, чем вдохновил своего соперника.



"В коллективном отношении это был слабый первый тайм, с мячом и без мяча, хотя во втором тайме, думаю, мы показали, на что способны. Мы начали выигрывать единоборства, включая дуэли 50 на 50, и забили голы, но, к сожалению, не довели начатое до конца".



"Чего нам не хватило? Борьбы. Знаете, когда играешь здесь, соперник имеет дополнительное преимущество благодаря питающим его фанатам. Они выигрывали свои единоборства, а мы совершенно не были в этом хороши, и "Ньюкасл" вошел во вкус. Временами мы были неряшливы, но у нас было 50 минут, чтобы исправиться, и мы исправились, но, к сожалению, не довели начатое до конца".



"В перерыве я произнес ряд вещей, как и другие. Вы можете говорить о тактике, но все сводится к тому, чтобы выигрывать единоборства и подборы мяча и подвергать соперника давлению. Мы делали это во втором тайме, но этого было недостаточно, чтобы выиграть матч", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.