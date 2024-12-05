"Сити" предложит Де Брюйне перейти в один из своих дочерних клубов

"Манчестер Сити" предложит Кевину Де Брюйне роль в одном из своих дочерних клубов, когда полузащитник покинет "Этихад".

Де Брюйне выступает за "Сити" после своего перехода из "Вольфсбурга" с 2015 года, но сейчас от контракта Кевина остается только семь месяцев.



Как сообщает The Telegraph, 33-летний бельгиец все еще может продлить свое пребывание в "Сити" на 11-й сезон, но боссы клуба с "Этихад" уже задумываются о том, что будем дальше.



Когда Де Брюйне закончит играть за "Сити", "горожане" хотели бы сохранить Кевина частью своего семейства клубов City Football Group.



Например, это открыло бы дверь для переезда Де Брюйне в МЛС, где CFG владеет "Нью-Йорк Сити".



Пока же ситуация такова, что Де Брюйне уже с января сможет вести переговоры с зарубежными клубами, включая представителей первенства Саудовской Аравии, откуда существует серьезный интерес к Кевину.