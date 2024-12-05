"Вест Хэм" оставит Лопетеги на матч против "Вулверхэмптона"

"Вест Хэм" решил оставить своего главного тренера Хулена Лопетеги на матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в следующий понедельник.

58-летний Лопетеги оказался на волоске от увольнения после поражений от "Арсенала" и "Лестера" с восемью пропущенными голами.



Однако BBC стало известно, что руководство "Вест Хэма" решило пока не выгонять испанского специалиста, который был назначен только минувшим летом.



Лопетеги останется на своем посту на домашний матч против "Вулверхэмптона", чей наставник Гари О'Нил также находится под огромным давлением и может рассматривать ближайшую игру как определяющую для своего будущего.



Сам Лопетеги убежден, что ему по силам наладить игру "Вест Хэма". При этом Хулен понимает, что результаты должны улучшиться как можно скорее, чтобы он сохранил работу.