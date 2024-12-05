Де Брюйне: "Не время думать о титуле"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что в данный момент его команда не может думать о титуле Премьер-Лиги.

Накануне Де Брюйне вдохновил "Сити" на свою первую победу в восьми матчах. "Горожане" разгромили "Ноттингем Форест" со счетом 3:0 и сократили отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до девяти очков.



Однако Де Брюйне призывает партнеров по "Сити" отбросить мысли о титуле и сосредоточиться на том, чтобы выигрывать матчи.



"Если честно, сейчас не тот момент, чтобы думать о титуле. Это был сложный период, и мы должны откликнуться на вызовы, которые перед нами стоят".



"Премьер-Лига становится тяжелее и тяжелее. Мы знаем, что каждая команда действительно хороша. Против каждого тяжело играть, и каждый отбирает очки у каждого".



"Сперва нам нужно прибавить как команде, стараться выигрывать матчи, а через пару месяцев посмотрим, где мы находимся. Надеюсь, мы немного прибавим и будем немного ближе. Но в данный момент — не время", — цитирует Де Брюйне Evening Standard.