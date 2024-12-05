Аморим: "Стандарты изменили течение матча"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что мастерство "Арсенала" по исполнению стандартных положений предопределило судьбу матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс".
Накануне "Юнайтед" проиграл в гостях у "Арсенала" со счетом 2:0, оба гола пропустив во втором тайме после розыгрышей соперником углового.
Аморим чувствует, что до этих голов "Юнайтед" играл не хуже, как минимум, однако Рубену этого недостаточно.
"Мы старались играть в свою игру, особенно в первом тайме, когда нам удавалось владеть мячом".
"Возможно, нам нужно быть агрессивнее, но мы контролировали игру "Арсенала", и это можно было почувствовать на стадионе в конце первого тайма".
"Но стандартные положения... Стандартные положения изменили течение матча. Это было действительно тяжело".
"В итоге они забили после двух стандартов и одержали победу. Нам нужно понимать, что они годами забивают после стандартов. Мы пытались обороняться против них".
"Нам нужно прибавить. Мы должны использовать каждую минуту, чтобы постараться прибавить", — сообщил Аморим Amazon Prime.
05.12.2024 18:00
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Последние комментарии:
Да во втором тайме, даже без стандартов, Арсенал по игре просто смял Юнайтед. Если бы даже они не забили с угловых, все равно бы дожали рано или поздно. То что это всего лишь 2-0 не заслуга юнайтед, это заслуга графика, через 3 дня нам уже к дачникам ехать, там посерьезнее соперник...
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Долбоеб, ты взял темп, в котором не МЮ не играл лет 10, а потом удивляешься что на второй тайм все вышли пешеходить
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