Аморим: "Стандарты изменили течение матча"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что мастерство "Арсенала" по исполнению стандартных положений предопределило судьбу матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

Накануне "Юнайтед" проиграл в гостях у "Арсенала" со счетом 2:0, оба гола пропустив во втором тайме после розыгрышей соперником углового.



Аморим чувствует, что до этих голов "Юнайтед" играл не хуже, как минимум, однако Рубену этого недостаточно.



"Мы старались играть в свою игру, особенно в первом тайме, когда нам удавалось владеть мячом".



"Возможно, нам нужно быть агрессивнее, но мы контролировали игру "Арсенала", и это можно было почувствовать на стадионе в конце первого тайма".



"Но стандартные положения... Стандартные положения изменили течение матча. Это было действительно тяжело".



"В итоге они забили после двух стандартов и одержали победу. Нам нужно понимать, что они годами забивают после стандартов. Мы пытались обороняться против них".



"Нам нужно прибавить. Мы должны использовать каждую минуту, чтобы постараться прибавить", — сообщил Аморим Amazon Prime.