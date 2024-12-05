"Вулверхэмптон" пока не будет увольнять О'Нила

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил останется на своем посту на предстоящий матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

В минувший уикенд "Вулверхэмптон" проиграл на своем поле "Борнмуту" (2:4), а накануне был разгромлен в гостях у "Эвертона" (4:0).



Два этих поражения до предела сгустили тучи над О'Нилом, чьи подопечные сейчас занимают предпоследнее место в Премьер-Лиге и могут похвастать лишь двумя победами в этом сезоне.



Однако Sky Sports может подтвердить, что О'Нилу пока не грозит увольнение, и Гари останется на матч против "Вест Хэма" в ближайший понедельник.



Примечательно, что наставник "Вест Хэма" Хулен Лопетеги, которого О'Нил и сменил на "Молинью" на старте сезона 2023/24, тоже находится под огромным давлением, и решение насчет него будет принято до ближайшего матча.