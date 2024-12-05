Аморим пообещал поддержать Шоу

Люк Шоу Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим пообещал поддержать своего защитника Люка Шоу, вновь угодившего в лазарет.

Накануне Шоу выпустил заявление в социальных сетях, поведав, что опустошен своей очередной травмой. Люк назвал этот период тяжелейшим в своей карьере.

Шоу успел сыграть только три матча в этом сезоне, все три — при Амориме, и Рубен убедился, что 29-летний англичанин может быть полезен для него.

"Могу сказать, что с момента своего прихода я наблюдал его с медицинским персоналом, вместе с которым он много работал в зале. Он много работал на траве, мы контролировали его нагрузку во время матчей и во время тренировок, он терял вес, поэтому он делал все".

"Если он сохранит такое поведение, то станет игроком топ-уровня, и мы нуждаемся в нем. Не имеет значения, сколько времени ему потребуется, я буду рядом с ним. Мы поможем ему вернуться, потому что в таком парне, как Люк Шоу, нуждается не только "Манчестер Юнайтед", но и ваша сборная. Поэтому все мы здесь, чтобы помочь ему", — цитирует Аморима Daily Mail.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2024 16:00

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  1. narcot 05.12.2024 16:53 # narcot
    он с трэшфордом первые на выход должны быть. ёбаный цыганоармян

    (ответить)

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