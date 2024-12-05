Светская хроника за четверг
"Арсенал" обсуждает покупку Матеуса Куньи. Мартин Субименди готов покинуть "Реал Сосьедад". Хулен Лопетеги поругался с игроком "Вест Хэма". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
ПСЖ не собирается вступать в борьбу с грандами Премьер-Лиги за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (Foot Mercato)
"Арсенал" начал переговоры о покупке нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи. (Caught Offside)
"Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к бразильскому вингеру "ЛА Гэлакси" Габриэлу Пеку. (Caught Offside)
Полузащитник Мартин Субименди, отказавший "Ливерпулю" минувшим летом, готов покинуть родной "Реал Сосьедад". (Daily Mail)
Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру. (Football Insider)
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри хочет, чтобы "горожане" купили его партнера по сборной Испании Нико Уильямса из "Атлетика". (Metro)
"Хетафе" хочет приобрести левого защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона в январе. (Super Deporte)
"Ньюкасл" следит за нападающими Антуаном Семеньо из "Борнмута" и Брианом Мбемо из "Брентфорда". (i Sport)
Другое
Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги поругался со своим защитником Жан-Клером Тодибо в перерыве недавнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала". (talkSPORT)
Бывший главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн — один из кандидатов, рассматриваемых "Вест Хэмом" на замену Хулену Лопетеги. (Sky Sport Germany)
На работу с "Вест Хэмом" также претендует бывший наставник "Челси" Грэм Поттер. (The Times)
Медицинский штаб "Юнайтед" опасается, что Люк Шоу пропустит много недель из-за "небольшого рецидива", как это назвал сам защитник. (Manchester Evening News)
Бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм может получить рыцарский титул. (The Times)
05.12.2024 15:00
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Почему батареи разряжаются?
Мир сегодня зависит от батарей, которые питают наши повседневные устройства — от мобильных телефонов до электромобилей. Однако мы часто воспринимаем их работу как должное, пока не сталкиваемся с разрядкой. Чтобы понять, почему это происходит, стоит рассмотреть, как работают батареи.
Батарея — это не просто источник энергии. Она производит электричество благодаря химическим реакциям. Когда батарея подключена к цепи, электроны движутся от анода к катоду, создавая электрический ток, в то время как ионы перемещаются через электролит. Разные типы батарей используют различные химические вещества, например, литий-ионные аккумуляторы содержат литий и графит.
Причина разрядки батарей заключается в исчерпании реагентов. В щелочных батареях, например, цинк реагирует с диоксидом марганца, и когда реагенты исчерпаны, реакция прекращается. Температура также играет важную роль: при низкой температуре реакции протекают медленнее, и это даже способно привести к временной «смерти» батареи.
Понимание этих процессов помогает лучше заботиться о наших устройствах и продлить срок их эксплуатации.
(ответить)
эй, портовые подзалуплы!!!!!!!!!
вы учуяли этот запах, верно?
Это пенсы с раскаленным оловом подбираются к вашему сракотану
ВУХАХАХАХАА
(ответить)
"Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".
(ответить)
2 Челси 14 28
3 Арсенал 14 28
4 Манчестер Сити 14 26
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
Оберег от боряхи, читать в начале треда на главной фапла.
"Отписываясь отдельным и ниже этого коммента вы подтверждаете что вы - боряха и в очередной раз погорели."
Аминь.
(ответить)
РКН Заблокировал все аниме сайты в РФ.
Сегодня стало известно, что вчера РКН внес в реестр все топовые аниме сайты, а так же сотни других сайтов, практически все аниме сайты. Многие из которых уже не доступны, такая же участь ожидает и остальные сайты.
Никакой информации о причинах нет.
(ответить)
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