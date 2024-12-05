Светская хроника за четверг

"Арсенал" обсуждает покупку Матеуса Куньи. Мартин Субименди готов покинуть "Реал Сосьедад". Хулен Лопетеги поругался с игроком "Вест Хэма". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

ПСЖ не собирается вступать в борьбу с грандами Премьер-Лиги за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (Foot Mercato)



"Арсенал" начал переговоры о покупке нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи. (Caught Offside)



"Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к бразильскому вингеру "ЛА Гэлакси" Габриэлу Пеку. (Caught Offside)



Полузащитник Мартин Субименди, отказавший "Ливерпулю" минувшим летом, готов покинуть родной "Реал Сосьедад". (Daily Mail)



Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру. (Football Insider)



Полузащитник "Манчестер Сити" Родри хочет, чтобы "горожане" купили его партнера по сборной Испании Нико Уильямса из "Атлетика". (Metro)



"Хетафе" хочет приобрести левого защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона в январе. (Super Deporte)



"Ньюкасл" следит за нападающими Антуаном Семеньо из "Борнмута" и Брианом Мбемо из "Брентфорда". (i Sport)



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Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги поругался со своим защитником Жан-Клером Тодибо в перерыве недавнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала". (talkSPORT)



Бывший главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн — один из кандидатов, рассматриваемых "Вест Хэмом" на замену Хулену Лопетеги. (Sky Sport Germany)



На работу с "Вест Хэмом" также претендует бывший наставник "Челси" Грэм Поттер. (The Times)



Медицинский штаб "Юнайтед" опасается, что Люк Шоу пропустит много недель из-за "небольшого рецидива", как это назвал сам защитник. (Manchester Evening News)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм может получить рыцарский титул. (The Times)