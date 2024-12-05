Мареска выбрал голкипера на дерби с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что голкипер Роберт Санчес вернется в стартовый состав на дерби против "Тоттенхэма".
Накануне Мареска устроил дебют в Премьер-Лиге для Филипа Йоргенсена, который помог "Челси" одержать победу 1:5 над "Саутгемптоном" и произвел очень приятное впечатление своей игрой.
В воскресенье "Челси" предстоит сыграть против "Тоттенхэма", однако за этим дерби Йоргенсену придется наблюдать со скамейки запасных.
"Может ли Йоргенсен сыграть против "Тоттенхэма"? В тот день мы сыграем с Санчесом и 10 другими игроками. Можно быть уверенным лишь насчет Санчеса", — цитирует Мареску Evening Standard.
05.12.2024 14:00
Просмотров: 90
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: