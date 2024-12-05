Тухель приступит к работе со сборной Англии пораньше
Томас Тухель решил приступить к исполнению обязанностей главного тренера сборной Англии на три недели раньше.
В середине октября FA объявила о подписании 18-месячного контракта с Тухелем, причем приступить к работе Томас должен был только с 1 января.
Однако ESPN стало известно, что Тухель войдет в делегацию Ассоциации, которая 13 декабря отправится в Цюрих на жеребьевку отборочного турнира среди европейских сборных к Чемпионату Мира 2026 года.
Ожидается, что после жеребьевки 51-летний немец пообщается с прессой в качестве главного тренера сборной Англии — впервые со своего назначения в октябре.
05.12.2024 13:00
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