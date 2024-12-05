МЮ совершил прорыв в переговорах с Диалло о новом контракте

"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах со своим вингером Амадом Диалло о новом контракте.

Действующий контракт Диалло истекает в конце этого сезона. "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев, но воспользоваться ей можно только до наступления января.



"Юнайтед" не помышляет о расставании с Диалло и предпочитает сразу заключить новую сделку, которая бы отразила роль 22-летнего ивуарийца в команде Рубена Аморима.



По информации talkSPORT, сейчас "Юнайтед" сделал большой шаг к подписанию нового долгосрочного контракта с Диалло. "Дьяволы" надеются согласовать оставшиеся детали в течение декабря.