МЮ совершил прорыв в переговорах с Диалло о новом контракте

Амад Диалло "Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах со своим вингером Амадом Диалло о новом контракте.

Действующий контракт Диалло истекает в конце этого сезона. "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев, но воспользоваться ей можно только до наступления января.

"Юнайтед" не помышляет о расставании с Диалло и предпочитает сразу заключить новую сделку, которая бы отразила роль 22-летнего ивуарийца в команде Рубена Аморима.

По информации talkSPORT, сейчас "Юнайтед" сделал большой шаг к подписанию нового долгосрочного контракта с Диалло. "Дьяволы" надеются согласовать оставшиеся детали в течение декабря.


Метки Диалло, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2024 12:00

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