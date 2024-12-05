Бербатов: "Арсенал" — новый "Стоук Сити"

Арсенал Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов назвал "Арсенал" "новым "Стоук Сити".

Накануне "Арсенал" подтвердил свое высочайшее мастерство исполнения стандартных положений, оба своих гола против "Юнайтед" забив после розыгрышей углового (2:0).

Бербатов чувствует, что "Арсенал" максимально эксплуатирует ту свободу физической борьбы, которую рефери дают игрокам в Премьер-Лиге, и даже сравнивает "канониров" со "Стоуком" времен Тони Пьюлиса.

"Наверное, Премьер-Лига — единственная лига в мире, где вокруг голкипера так много игроков, которые толкаются, хватают, создают хаос. Обычно это был бы фол. Но не здесь. Здесь тебе нужно быть сильным".

"Наверное, поэтому Рубен Аморим смотрел за своей командой и думал: "Что происходит с моим голкипером?"

"Над этим нужно поработать. Как мы шутим, "Арсенал" — новый "Стоук Сити". Команда, зависящая от стандартов, которые могут принести вам победу, как это было сегодня", — сообщил Бербатов в эфире Amazon.


Метки Арсенал, Бербатов, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2024 11:00

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  1. chelsea88 05.12.2024 11:28 # chelsea88
    Нормас поджёг пердаки заднеприводным)

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  2. kpax92 05.12.2024 11:27 # kpax92
    балабол, сток в футбол не играл а вчера мю на поле не было, пол момента за игру

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  3. asrman87 05.12.2024 11:22 # asrman87
    горящая гнилая балгарка

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  4. quavo 05.12.2024 11:14 # quavo
    Салиба новый шоукросс

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  5. irbis85 05.12.2024 11:13 # irbis85
    твой мю вообще ни от чего не зависит

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