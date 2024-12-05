Мареска: "Мадуэке может быть гораздо лучше"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска потребовал от своего вингера Нони Мадуэке трудиться упорнее.

До выезда к "Саутгемптону" накануне Мадуэке забил лишь один гол с августа, из-за чего не имел твердого места в стартовом составе "Челси".



На "Сент Мэри" Мадуэке не только отличился сам, но и создал гол для Кристофера Нкунку, однако после победы со счетом 1:5 Мареска заявил, что хочет большего от 22-летнего игрока сборной Англии.



"Нони может делать гораздо больше. Он может делать гораздо больше. В момент, когда он начинает забивать или ассистировать, чувствуя себя счастливым, он начинает немного сбавлять обороты, и именно по этой причине он не играл — мне не нравится, как он тренировался".



"Ему нужно понимать, что он должен хорошо тренироваться каждый день. Он должен быть амбициозным. Сегодня вечером он забил один, и он должен был пойти за вторым и за третьим. Он должен больше ассистировать".



"Но в целом он играет замечательно, он играет великолепно. В плане показателей результативности — еще лучше. Нони нужно понять, что он должен больше работать, потому что он может быть гораздо, гораздо, гораздо лучше", — цитирует Мареску BBC.