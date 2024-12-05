Лопетеги, вероятно, будет уволен из "Вест Хэма"

С вероятностью в 60 процентов Хулен Лопетеги будет уволен с поста главного тренера "Вест Хэма" на этой неделе.

Лопетеги оказался на грани того, чтобы лишиться работы, проиграв "Лестеру" со счетом 3:1 в минувший вторник и оказавшись на 14-м месте в Премьер-Лиге.



На этой неделе руководство "Вест Хэма" проведет встречу, чтобы определиться с дальнейшей судьбой Лопетеги, и Sky Sports ожидает, что окончательное решение будет принято к пятнице.



В данный момент боссы "Вест Хэма" склоняются к увольнению Лопетеги. Голоса разделились следующим образом: 60 — за расставание с экс-наставником "Реала", 40 — против.



Среди специалистов, которые могут заменить Лопетеги в "Вест Хэме", пресса ранее называла Грэма Поттера, Сержиу Консейсау, Каспера Юльманна и Эдина Терзича.