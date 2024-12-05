Гвардиола испытал облегчение благодаря победе над "Форест"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что испытал облегчение благодаря победе 3:0 над "Ноттингем Форест".

Разгромив "Форест", "Сити" прервал свою катастрофическую серию из семи матчей без побед с учетом всех соревнований.

Гвардиола чувствует, что "горожане" сыграли на уровне с предыдущими матчами, просто на сей раз результат соответствовал показанному футболу.

"Мы нуждались в этом. Клуб, игроки — каждый нуждался в победе, но это только один матч, и через три дня нам играть на "Селхерст Парк", где всегда сложно. У Ману (Аканджи) и Натана (Аке) возникли проблемы, но мы доказали, что обладаем невероятной группой игроков в своем распоряжении".

"Мы сыграли хорошо. Наша игра была лучше, чем против "Ливерпуля" и "Борнмута", и довольна похожа на другие матчи, которые мы не выиграли. Сегодня мы выиграли. Вот и все", — цитирует Гвардиолу Daily Star.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2024 08:00

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