Гвардиола испытал облегчение благодаря победе над "Форест"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что испытал облегчение благодаря победе 3:0 над "Ноттингем Форест".

Разгромив "Форест", "Сити" прервал свою катастрофическую серию из семи матчей без побед с учетом всех соревнований.



Гвардиола чувствует, что "горожане" сыграли на уровне с предыдущими матчами, просто на сей раз результат соответствовал показанному футболу.



"Мы нуждались в этом. Клуб, игроки — каждый нуждался в победе, но это только один матч, и через три дня нам играть на "Селхерст Парк", где всегда сложно. У Ману (Аканджи) и Натана (Аке) возникли проблемы, но мы доказали, что обладаем невероятной группой игроков в своем распоряжении".



"Мы сыграли хорошо. Наша игра была лучше, чем против "Ливерпуля" и "Борнмута", и довольна похожа на другие матчи, которые мы не выиграли. Сегодня мы выиграли. Вот и все", — цитирует Гвардиолу Daily Star.