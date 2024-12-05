Мареска: "Челси" вернулся!"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поприветствовал кричалку болельщиков своего клуба во время матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Накануне вечером "Челси" разгромил на выезде "Саутгемптон" со счетом 1:5, с 39-й минуты играя при численном преимуществе.



В концовке матча на "Сент-Мэри" гостевые болельщики принялись скандировать имя Марески и фразу "наш "Челси" вернулся", что пришлось по душе Энцо.



"Это было очень хорошее ощущение, особенно когда видишь радость наших болельщиков, потому что в этом и заключается наша цель".



"Каждый день мы трудимся над тем, чтобы они были счастливы, и сегодня вечером было очень хорошее ощущение — особенно по той причине, что они могут видеть: "Челси" вернулся. Это важная вещь", — цитирует Мареску Sky Sports.