Слот надеется на новый контракт с Салахом

После матча против "Ньюкасла" наставник "Ливерпуля" Арне Слот выразил надежду, что его нападающий Мохамед Салах заключит новый контракт.

Неопределенность со своим будущим не помешала Салаху провести очередной выдающийся матч накануне вечером — Мохамед сделал дубль, отдал результативную передачу и попал в каркас ворот, что позволило "Ливерпулю" добыть ничью 3:3 на поле "Ньюкасла".



"Ливерпуль" до сих пор не предложил 32-летнему египтянину продлить свой истекающий в конце сезона контракт, однако Слот совершенно не хочет терять такого игрока, которого он считает особенным.



"Мо забивает гол каждый раз, когда мы в этом нуждаемся. Мы надеемся и ожидаем, что он продолжит делать это еще долгое время. Он проявил себя выдающимся образом во втором тайме, он сделал так много особенных вещей для нас. Мо оказал огромное влияние на игру".



"Сложно предсказать будущее, но Мо находится в невероятном месте и в очень хорошей команде, которая дает ему возможности творить особенные вещи".



"Поначалу это был не лучший его матч, но затем он сделал вещи, на которые способны не так много игроков. Он — особенный игрок. Он так эффективен в завершении. Он подает пример, и он тренируется так упорно, поэтому его успехи не являются сюрпризом", — цитирует Слота The Guardian.