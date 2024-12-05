"Челси" разгромил "Саутгемптон"
"Челси" одержал яркую победу 1:5 в гостях у аутсайдера Премьер-Лиги "Саутгемптона", который более тайма играл вдесятером.
Относительно предыдущего матча в стартовый состав "святых" влились Джеймс Бри, Натан Вуд, Джо Арибо и Райан Фрэйзер.
Рулевой "синих" Энцо Мареска произвел сразу семи изменений в старте. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Филип Йоргенсен, Кристофер Нкунку и Жоау Фелиш.
"Саутгемптон" имел прекрасную возможность открыть счет уже на второй минуте, когда Арибо пробивал в прыжке с подступов к вратарской площади, однако Йоргенсен выручил "Челси".
Ответ гостей последовал на седьмой минуте, когда Энцо Фернандес подал угловой, а Аксель Дисаси почти в упор поразил ворота головой — 0:1.
Прошло четыре минуты, и счет вновь стал равным. Кайл Уолкер-Питерс выцарапал мяч у Фернандеса близ лицевой линии, после чего сделал короткую передачу под удар Арибо — 1:1.
На 17-й минуте гости снова вышли вперед. Нони Мадуэке перехватил передачу голкипера, покинувшего свою штрафную, и Нкунку оставалось поразить пустые ворота — 1:2.
"Синие" были лучше по игре, и их третий гол на 35-й минуте не стал сюрпризом. Мадуэке вошел в штрафную с правого фланга, раскачал защитника и пробил в дальний угол ворот — 1:3.
Незадолго до перерыва положение "святых" усугубилось, потому что Джек Стивенс был удален за то, что схватил Марка Кукурелью за волосы.
Во втором тайме "Челси" принялся транжирить моменты, и четвертого гола пришлось подождать до 77-й минуты. Нкунку ворвался в штрафную и покатил мяч по направлению ворот, а Коул Палмер помог снаряду поскорее оказаться в сетке — 1:4.
Точку в матче на 87-й минуте поставил вышедший на замену Санчо. Джейдон получил мяч на правом краю штрафной, а затем нанес сильный удар — 1:5.
"Челси" словно провел очередной матч Лиги Конференций. "Саутгемптон" не создал больших проблем своему сопернику, вдобавок жизнь "синим" значительно облегчило удаление Стивенса.
"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче
05.12.2024 00:40
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Последние комментарии:
Саутгемптон теряет очки. Левое удаление и рот чморески сделали свое дело.
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Императоры!!!
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Йоргенсен чот вообще тащер нереальный. Санчес вроде тоже не плох, но с Йоргенсеном как-то понадежнее что ли
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ЧЕМПИОНСИ! С победой братья-пенсики!
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