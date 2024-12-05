"Челси" разгромил "Саутгемптон"

Коул Палмер и Джейдон Санчо "Челси" одержал яркую победу 1:5 в гостях у аутсайдера Премьер-Лиги "Саутгемптона", который более тайма играл вдесятером.

Относительно предыдущего матча в стартовый состав "святых" влились Джеймс Бри, Натан Вуд, Джо Арибо и Райан Фрэйзер.

Рулевой "синих" Энцо Мареска произвел сразу семи изменений в старте. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Филип Йоргенсен, Кристофер Нкунку и Жоау Фелиш.

"Саутгемптон" имел прекрасную возможность открыть счет уже на второй минуте, когда Арибо пробивал в прыжке с подступов к вратарской площади, однако Йоргенсен выручил "Челси".

Ответ гостей последовал на седьмой минуте, когда Энцо Фернандес подал угловой, а Аксель Дисаси почти в упор поразил ворота головой — 0:1.

Прошло четыре минуты, и счет вновь стал равным. Кайл Уолкер-Питерс выцарапал мяч у Фернандеса близ лицевой линии, после чего сделал короткую передачу под удар Арибо — 1:1.

На 17-й минуте гости снова вышли вперед. Нони Мадуэке перехватил передачу голкипера, покинувшего свою штрафную, и Нкунку оставалось поразить пустые ворота — 1:2.

"Синие" были лучше по игре, и их третий гол на 35-й минуте не стал сюрпризом. Мадуэке вошел в штрафную с правого фланга, раскачал защитника и пробил в дальний угол ворот — 1:3.

Незадолго до перерыва положение "святых" усугубилось, потому что Джек Стивенс был удален за то, что схватил Марка Кукурелью за волосы.

Во втором тайме "Челси" принялся транжирить моменты, и четвертого гола пришлось подождать до 77-й минуты. Нкунку ворвался в штрафную и покатил мяч по направлению ворот, а Коул Палмер помог снаряду поскорее оказаться в сетке — 1:4.

Точку в матче на 87-й минуте поставил вышедший на замену Санчо. Джейдон получил мяч на правом краю штрафной, а затем нанес сильный удар — 1:5.

"Челси" словно провел очередной матч Лиги Конференций. "Саутгемптон" не создал больших проблем своему сопернику, вдобавок жизнь "синим" значительно облегчило удаление Стивенса.

"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2024 00:40

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  1. sobchak-ynwa 05.12.2024 00:54 # sobchak-ynwa
    Саутгемптон теряет очки. Левое удаление и рот чморески сделали свое дело.

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  2. chelsea762 05.12.2024 00:52 # chelsea762
    Императоры!!!

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  3. skydreams 05.12.2024 00:46 # skydreams
    Йоргенсен чот вообще тащер нереальный. Санчес вроде тоже не плох, но с Йоргенсеном как-то понадежнее что ли

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  4. skydreams 05.12.2024 00:44 # skydreams
    ЧЕМПИОНСИ! С победой братья-пенсики!

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