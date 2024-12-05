"Ливерпуль" упустил победу против "Ньюкасла"

"Ливерпуль" сделал подарок своим конкурентам по чемпионской гонке Премьер-Лиги, потеряв два очка в гостях у "Ньюкасла" — 3:3.

Наставник "сорок" Эдди Хау произвел лишь одно изменение в старте своей команды, оказав доверие Джейкобу Мерфи.



У "красных" Джарелл Куанса, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес заменили Трента Александер-Арнольда, Доминика Собослаи и Луиса Диаса.



Хозяева очень агрессивно начали матч, играя с лидером Премьер-Лиги на равных, как минимум. Команды обменялись несколькими упущенными моментами, а также попаданиями в штангу.



Наконец, на 35-й минуте "Ньюкасл" был вознагражден за свою смелость. Это Александер Исак нанес классный удар с дистанции без шансов для Кувина Келлехера — 1:0.



Вскоре Энтони Гордон мог сделать преимущество "сорок" комфортным, но реализовать выход один на один с Келлехером ему не удалось.



Во втором тайме не прошло и пяти минут, как счет стал равным. Дождавшись подключения Джонса в штрафной, Мохамед Салах покатил мяч на Кертиса, а тот в касание поразил верхний угол ворот — 1:1.



Вскоре "Ливерпуль" создал еще два верных момента, но Коди Гакпо пробил мимо, а Нуньес слегка не успел замкнуть прострел вдоль ворот.



Выдержав этот натиск, "Ньюкасл" разразился своим голом. Исак сделал передачу вперед на рывок Гордона, который вошел в штрафную, на смене курса избавился от Джо Гомеса и поразил дальний угол ворот — 2:1.



На 66-й минуте Исак еще раз поразил ворота Келлехера, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Тут же на замену вышел Трент Александер-Арнольд и сразу отдал результативную передачу на Мохамеда Салаха, который пробил в касание с угла вратарской площади — 2:2.



В концовке хозяева закрылись и дали понять, что согласны на ничью. Но Салаха с этим мириться отказался. На 82-й минуте пробив в штангу, в следующей атаке Мохамед принял мяч в штрафной, развернулся и поразил ворота — 2:3.



Однако это был еще не конец. На 87-й минуте Келлехер явно ошибся при подаче Бруно Гимараэсом штрафного, и Фабиан Шер практически с нулевого угла переправил уходящий мяч в ворота — 3:3.



Большую часть матча "Ньюкасл" играл ничуть не хуже "Ливерпуля", а временами — даже лучше, поэтому ничья выглядит справедливым результатом.



"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче