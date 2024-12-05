"Ливерпуль" упустил победу против "Ньюкасла"
"Ливерпуль" сделал подарок своим конкурентам по чемпионской гонке Премьер-Лиги, потеряв два очка в гостях у "Ньюкасла" — 3:3.
Наставник "сорок" Эдди Хау произвел лишь одно изменение в старте своей команды, оказав доверие Джейкобу Мерфи.
У "красных" Джарелл Куанса, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес заменили Трента Александер-Арнольда, Доминика Собослаи и Луиса Диаса.
Хозяева очень агрессивно начали матч, играя с лидером Премьер-Лиги на равных, как минимум. Команды обменялись несколькими упущенными моментами, а также попаданиями в штангу.
Наконец, на 35-й минуте "Ньюкасл" был вознагражден за свою смелость. Это Александер Исак нанес классный удар с дистанции без шансов для Кувина Келлехера — 1:0.
Вскоре Энтони Гордон мог сделать преимущество "сорок" комфортным, но реализовать выход один на один с Келлехером ему не удалось.
Во втором тайме не прошло и пяти минут, как счет стал равным. Дождавшись подключения Джонса в штрафной, Мохамед Салах покатил мяч на Кертиса, а тот в касание поразил верхний угол ворот — 1:1.
Вскоре "Ливерпуль" создал еще два верных момента, но Коди Гакпо пробил мимо, а Нуньес слегка не успел замкнуть прострел вдоль ворот.
Выдержав этот натиск, "Ньюкасл" разразился своим голом. Исак сделал передачу вперед на рывок Гордона, который вошел в штрафную, на смене курса избавился от Джо Гомеса и поразил дальний угол ворот — 2:1.
На 66-й минуте Исак еще раз поразил ворота Келлехера, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Тут же на замену вышел Трент Александер-Арнольд и сразу отдал результативную передачу на Мохамеда Салаха, который пробил в касание с угла вратарской площади — 2:2.
В концовке хозяева закрылись и дали понять, что согласны на ничью. Но Салаха с этим мириться отказался. На 82-й минуте пробив в штангу, в следующей атаке Мохамед принял мяч в штрафной, развернулся и поразил ворота — 2:3.
Однако это был еще не конец. На 87-й минуте Келлехер явно ошибся при подаче Бруно Гимараэсом штрафного, и Фабиан Шер практически с нулевого угла переправил уходящий мяч в ворота — 3:3.
Большую часть матча "Ньюкасл" играл ничуть не хуже "Ливерпуля", а временами — даже лучше, поэтому ничья выглядит справедливым результатом.
"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче
05.12.2024 00:35
Просмотров: 891
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
#ВЕРНИТЕТЕНХАГА
(ответить)
арсеналу чтобы побеждать реально даже не нужен нап
хаверц бегает чучело бесполезное под ногами мешается и на стандартах пихается.
(ответить)
чморим выпустил главного петуха помойки) пукаю
(ответить)
еще и зинченко в команде да 6ляя
(ответить)
аморим выебал и высушил ротету ебаную
но жове четко поводил обоим своим залуплом
(ответить)
реально нахуй этим клоунам ротета на тренере, если они матчи выигрывают стандартами и на сильной индивидуалке защитников?
(ответить)
Пиздец Арс стандартит) Нахуй им вообще какие-то схемки и тактика? Пора Жовера делать главным и ехать дальше.
(ответить)
Салиба кончил мне в ротик, ребятулечки...
(ответить)
черти головоебные идите нахуй это п13дец))))))))
(ответить)
лол опять угловуха
(ответить)
Кста, ебло, почему ты свою бабу называешь "малая"?
(ответить)
Опять пeдиkи с угловых отскакивают
(ответить)
реально манчестер говняйтед
идите нахой чепухи дырявые)
(ответить)
Только дрочили на негра в защите и Келехуера, а сегодня уже поливают. Угадайте клуб
(ответить)
Даунси мечтают о чемпике... Забавно. Вот же будет умора, наблюдать за горящими жопами пинсов в конце сезона.
(ответить)
щас бы надеяться на немощей скамо6лядских
(ответить)
Судью намыло
Остановил матч на атаке
(ответить)
нормально
пляшем дальше
(ответить)
ДОЖИМАТЬ ПИДРАЛЕЙ АВТОБУСНЫХ НАХООООООООООЙ
(ответить)
Лан, бывает. Сегодня не день Ливерпуля. Вроде затащили, но и на Келехера бывает проруха. И всё равно могли выиграть, да судейка говна въебал прилично, совсем игру потерял.
Больше волнует что с Салахом, что-то он захромал под конец и из игры выпал.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий