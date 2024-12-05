"Ливерпуль" упустил победу против "Ньюкасла"

Фабиан Шер "Ливерпуль" сделал подарок своим конкурентам по чемпионской гонке Премьер-Лиги, потеряв два очка в гостях у "Ньюкасла" — 3:3.

Наставник "сорок" Эдди Хау произвел лишь одно изменение в старте своей команды, оказав доверие Джейкобу Мерфи.

У "красных" Джарелл Куанса, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес заменили Трента Александер-Арнольда, Доминика Собослаи и Луиса Диаса.

Хозяева очень агрессивно начали матч, играя с лидером Премьер-Лиги на равных, как минимум. Команды обменялись несколькими упущенными моментами, а также попаданиями в штангу.

Наконец, на 35-й минуте "Ньюкасл" был вознагражден за свою смелость. Это Александер Исак нанес классный удар с дистанции без шансов для Кувина Келлехера — 1:0.

Вскоре Энтони Гордон мог сделать преимущество "сорок" комфортным, но реализовать выход один на один с Келлехером ему не удалось.

Во втором тайме не прошло и пяти минут, как счет стал равным. Дождавшись подключения Джонса в штрафной, Мохамед Салах покатил мяч на Кертиса, а тот в касание поразил верхний угол ворот — 1:1.

Вскоре "Ливерпуль" создал еще два верных момента, но Коди Гакпо пробил мимо, а Нуньес слегка не успел замкнуть прострел вдоль ворот.

Выдержав этот натиск, "Ньюкасл" разразился своим голом. Исак сделал передачу вперед на рывок Гордона, который вошел в штрафную, на смене курса избавился от Джо Гомеса и поразил дальний угол ворот — 2:1.

На 66-й минуте Исак еще раз поразил ворота Келлехера, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Тут же на замену вышел Трент Александер-Арнольд и сразу отдал результативную передачу на Мохамеда Салаха, который пробил в касание с угла вратарской площади — 2:2.

В концовке хозяева закрылись и дали понять, что согласны на ничью. Но Салаха с этим мириться отказался. На 82-й минуте пробив в штангу, в следующей атаке Мохамед принял мяч в штрафной, развернулся и поразил ворота — 2:3.

Однако это был еще не конец. На 87-й минуте Келлехер явно ошибся при подаче Бруно Гимараэсом штрафного, и Фабиан Шер практически с нулевого угла переправил уходящий мяч в ворота — 3:3.

Большую часть матча "Ньюкасл" играл ничуть не хуже "Ливерпуля", а временами — даже лучше, поэтому ничья выглядит справедливым результатом.

"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2024 00:35

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. imf-tua 05.12.2024 00:58 # imf-tua
    #ВЕРНИТЕТЕНХАГА

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  2. bembo 05.12.2024 00:53 # bembo
    арсеналу чтобы побеждать реально даже не нужен нап

    хаверц бегает чучело бесполезное под ногами мешается и на стандартах пихается.

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  3. zheka000000 05.12.2024 00:52 # zheka000000
    чморим выпустил главного петуха помойки) пукаю

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  4. wilegend 05.12.2024 00:52 # wilegend
    еще и зинченко в команде да 6ляя

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  5. bembo 05.12.2024 00:50 # bembo
    аморим выебал и высушил ротету ебаную
    но жове четко поводил обоим своим залуплом

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  6. bembo 05.12.2024 00:48 # bembo
    реально нахуй этим клоунам ротета на тренере, если они матчи выигрывают стандартами и на сильной индивидуалке защитников?

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  7. sausage 05.12.2024 00:48 # sausage
    Пиздец Арс стандартит) Нахуй им вообще какие-то схемки и тактика? Пора Жовера делать главным и ехать дальше.

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  8. bemba 05.12.2024 00:46 # bemba
    Салиба кончил мне в ротик, ребятулечки...

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  9. bembo 05.12.2024 00:46 # bembo
    черти головоебные идите нахуй это п13дец))))))))

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  10. wilegend 05.12.2024 00:46 # wilegend
    лол опять угловуха

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  11. dexter 05.12.2024 00:46 # dexter
    Кста, ебло, почему ты свою бабу называешь "малая"?

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  12. ratamahatta 05.12.2024 00:46 # ratamahatta
    Опять пeдиkи с угловых отскакивают

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  13. bembo 05.12.2024 00:45 # bembo
    реально манчестер говняйтед
    идите нахой чепухи дырявые)

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  14. slush-lfc 05.12.2024 00:45 # slush-lfc
    Только дрочили на негра в защите и Келехуера, а сегодня уже поливают. Угадайте клуб

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  15. dexter 05.12.2024 00:43 # dexter
    Даунси мечтают о чемпике... Забавно. Вот же будет умора, наблюдать за горящими жопами пинсов в конце сезона.

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  16. zheka000000 05.12.2024 00:42 # zheka000000
    щас бы надеяться на немощей скамо6лядских

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  17. shearer1 05.12.2024 00:42 # shearer1
    Судью намыло
    Остановил матч на атаке

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  18. b84 05.12.2024 00:41 # b84
    нормально
    пляшем дальше

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  19. bembo 05.12.2024 00:40 # bembo
    ДОЖИМАТЬ ПИДРАЛЕЙ АВТОБУСНЫХ НАХООООООООООЙ

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  20. sausage 05.12.2024 00:39 # sausage
    Лан, бывает. Сегодня не день Ливерпуля. Вроде затащили, но и на Келехера бывает проруха. И всё равно могли выиграть, да судейка говна въебал прилично, совсем игру потерял.
    Больше волнует что с Салахом, что-то он захромал под конец и из игры выпал.

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