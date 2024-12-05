"Сити" впервые победил за восемь матчей

"Манчестер Сити" прервал свою серию из семи матчей без побед, разгромив "Ноттингем Форест" со счетом 3:0.

По сравнению с воскресным поражением 2:0 от "Ливерпуля" в стартовый состав "горожан" вернулись Йошко Гвардиол, Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Жереми Доку. Фил Фоден даже не попал в заявку.



У "лесников" с первых минут вышли Алекс Морено, Николас Домингес и Энтони Эланга, заменив Неко Уильямса, Эллиота Андерсона и Каллума Хадсон-Одои.



"Сити" сразу же принялся штурмовать чужие ворота и первый голевой момент создал на шестой минуте, когда голкипер "Форест" Матц Сельс отразил удар Эрлинга Холанда в упор из пределов штрафной.



Однако на восьмой минуте Сельс уже не смог выручить свою команду. Де Брюйне пробил головой с угла вратарской площади, а Бернарду Силва на дальней штанге подправил мяч в сетку — 1:0.



На 15-й минуте Гвардиол был обязан забивать второй гол домашней команды, но удар Йошко головой с границы вратарской оказался неточным.



Вскоре обе команды отметились еще несколькими упущенными моментами — чаще всего мяч просто не шел в створ. Однако на 31-й минуте второй гол все же случился. Оказавшись на границе штрафной по центру, Де Брюйне получил передачу от Доку, обработал снаряд и поразил ворота — 2:0.



На 57-й минуте отличился и сам Доку. Жереми вошел в штрафную по левому краю, заложил финт и нанес обводящий удар — 3:0.



На сей раз "Сити" уже не разбазарил перевес в три гола — у "Форест" не было реальных шансов даже размочить счет.



"Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче