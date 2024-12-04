Поттер подтвердил, что все еще ищет работу

Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер подтвердил, что он все еще находится в поисках новой работы.

В последнее время Поттер все чаще появляется в телевизионных эфирах. Например, Грэм выступил в качестве эксперта во время трансляции матча Премьер-Лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом" накануне.



Однако эти камео Поттера вовсе не означают, что Грэм отложил свои планы по возвращению к тренерской профессии.



"Да, конечно, я в поисках. Как я уже говорил прежде, я открыт ко всему, но в то же время я по-настоящему наслаждаюсь работой на телевидении, потому что это дает тебе возможность взглянуть на игру с другой точки зрения. Ты можешь понять, как медиа думают об игре".



"Это всегда интересно. Это работает по-другому, и это может сделать тебя только лучше, если ты поймешь, как это устроено. Я наслаждаюсь этим", — сообщил Поттер в эфире Amazon Prime.