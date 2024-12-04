Аморим восхищается работой Артеты в "Арсенале"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил восхищение работой своего коллеги Микеля Артеты в "Арсенале".

В среду вечером Аморима ждет его пока что самое серьезное испытание с момента назначения в "Юнайтед" — "красные дьяволы" сыграют на выезде с "Арсеналом".



Аморим находится под впечатлением от того, как Артета изменил "Арсенал" за годы работы, и Рубен даже хочет кое-что позаимствовать у Микеля.



"Он потрудился удивительным образом. Иногда тренеров судят только по трофеям, но это удивительно, что он сделал с "Арсеналом".



"Он трансформировал команду, он привел ряд молодых игроков, которые сейчас считаются большими талантами в этой стране. Надеюсь, в сложные моменты у меня будет тот же образ мышления, как у него, потому что я давно слежу за Премьер-Лигой, и Микель обладает очень хорошими характеристиками. Он проделал замечательную работу".



"Доверие со стороны клуба — это всегда важно для тренера. Мы должны понимать, что в "Манчестер Юнайтед" это немного по-другому, учитывая постоянное внимание со стороны вас (журналистов), парни, и мы постараемся делать вещи немного быстрее".



"Здесь к тебе приковано огромное внимание, и тебя судят каждый день", — цитирует Аморима BBC.