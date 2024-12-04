Хаверц: "Будем готовы сражаться за титул"
Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц заявил, что его команда "готова сражаться" за титул Премьер-Лиги.
Пережив небольшой спад, "Арсенал" уверенно выиграл оба последних матча в Премьер-Лиге и в данный момент занимает второе место в таблице.
И хотя отставание "Арсенала" от лидирующего "Ливерпуля" составляет уже девять очков, Хаверц убежден, что "канониры" еще могут настичь своего конкурента.
"Это только первая часть сезона, и многое может случиться. Лично я постоянно думаю о том, что Премьер-Лига становится тяжелее год за годом".
"Ливерпуль" внезапно принялся демонстрировать игру высочайшего уровня неделя за неделей, и я должен похвалить их за это. Но впереди еще много матчей, и предстоит разыграть много очков, поэтому мы будем готовы сражаться", — цитирует Хаверца Sky Sports.
04.12.2024 21:00
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