Хаверц: "Будем готовы сражаться за титул"

Кай Хаверц Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц заявил, что его команда "готова сражаться" за титул Премьер-Лиги.

Пережив небольшой спад, "Арсенал" уверенно выиграл оба последних матча в Премьер-Лиге и в данный момент занимает второе место в таблице.

И хотя отставание "Арсенала" от лидирующего "Ливерпуля" составляет уже девять очков, Хаверц убежден, что "канониры" еще могут настичь своего конкурента.

"Это только первая часть сезона, и многое может случиться. Лично я постоянно думаю о том, что Премьер-Лига становится тяжелее год за годом".

"Ливерпуль" внезапно принялся демонстрировать игру высочайшего уровня неделя за неделей, и я должен похвалить их за это. Но впереди еще много матчей, и предстоит разыграть много очков, поэтому мы будем готовы сражаться", — цитирует Хаверца Sky Sports.


Метки Арсенал, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2024 21:00

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  1. chelsiukpro 04.12.2024 21:26 # chelsiukpro
    Сегодня Мачестер у вас отберет очки! За рано пиз.деть начали поверив в себя. В АПЛ все больше хороших команд которые готовы отобрать очки у каждого...

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  2. bembo 04.12.2024 21:04 # bembo
    Завали е6лище, попуск. Арсосал всегда будет в тени императоров!

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