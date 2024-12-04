"Ливерпуль" предложил Ван Дейку новый контракт

"Ливерпуль" сделал стартовое предложение своему капитану Виргилу Ван Дейку о новом контракте.

Как и у защитника Трента Александер-Арнольда с нападающим Мохамедом Салахом, действующий контракт Ван Дейка истекает в конце этого сезона.



Из этой тройки первым делом "Ливерпуль" решил уладить вопрос с будущим Ван Дейка, и The Athletic может подтвердить, что клуб уже предложил 33-летнему голландцу новую сделку.



Правда, это предложение не соответствует ожиданиям Ван Дейка — ни по сроку, ни по стоимости. Стороны продолжают переговоры, но прорыв в них пока не совершен.



Ожидается, что вскоре "Ливерпуль" сделает предложение и 32-летнему Салаху.