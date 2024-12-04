Аморим: "Грядет шторм"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предупредил, что его команда еще столкнется с трудностями на своем пути.
Аморим весьма позитивным образом начал свою карьеру в "Юнайтед", выиграв два из трех матчей, оставшийся завершив вничью.
Однако в преддверии выезда к "Арсеналу" Аморим признался, что ожидает и неудач впереди.
"У нас будут сложные моменты, и мы будем проваливаться в некоторых матчах, мне известно это".
"Мне известно, что быть тренером "Манчестер Юнайтед" и говорить эти вещи на пресс-конференциях действительно сложно — мы хотим побеждать всегда, несмотря ни на что, но мы знаем, что находимся на другом этапе в сравнении с "Арсеналом".
"Я бы хотел сказать другое, но я лишь повторюсь: грядет шторм", — цитирует Аморима BBC.
04.12.2024 19:00
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Грядёт очередной shit заголовок.. апл любит пафосные заголовки
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