Аморим: "Грядет шторм"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предупредил, что его команда еще столкнется с трудностями на своем пути.

Аморим весьма позитивным образом начал свою карьеру в "Юнайтед", выиграв два из трех матчей, оставшийся завершив вничью.

Однако в преддверии выезда к "Арсеналу" Аморим признался, что ожидает и неудач впереди.

"У нас будут сложные моменты, и мы будем проваливаться в некоторых матчах, мне известно это".

"Мне известно, что быть тренером "Манчестер Юнайтед" и говорить эти вещи на пресс-конференциях действительно сложно — мы хотим побеждать всегда, несмотря ни на что, но мы знаем, что находимся на другом этапе в сравнении с "Арсеналом".

"Я бы хотел сказать другое, но я лишь повторюсь: грядет шторм", — цитирует Аморима BBC.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2024 19:00

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  1. makeewadim 04.12.2024 20:04 # makeewadim
    Грядёт очередной shit заголовок.. апл любит пафосные заголовки

    (ответить)

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