Аморим: "Грядет шторм"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предупредил, что его команда еще столкнется с трудностями на своем пути.

Аморим весьма позитивным образом начал свою карьеру в "Юнайтед", выиграв два из трех матчей, оставшийся завершив вничью.



Однако в преддверии выезда к "Арсеналу" Аморим признался, что ожидает и неудач впереди.



"У нас будут сложные моменты, и мы будем проваливаться в некоторых матчах, мне известно это".



"Мне известно, что быть тренером "Манчестер Юнайтед" и говорить эти вещи на пресс-конференциях действительно сложно — мы хотим побеждать всегда, несмотря ни на что, но мы знаем, что находимся на другом этапе в сравнении с "Арсеналом".



"Я бы хотел сказать другое, но я лишь повторюсь: грядет шторм", — цитирует Аморима BBC.