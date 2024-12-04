FA повторно предупредит Гехи

FA снова ограничится предупреждением защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи за религиозное сообщение на капитанской повязке.

Напомним, на матч против "Ньюкасла" в минувший уикенд христианин Гехи вышел с капитанской повязкой радужного цвета, на которую Марк нанес надпись "Я люблю Иисуса".



Несмотря на предупреждение от FA, в матче против "Ипсвича" накануне Гехи снова добавил на радужную повязку новое религиозное послание, которое на сей раз гласило: "Иисус любит тебя".



Формально это является нарушением правил, однако Ассоциация решила не создавать прецедент и не открывать дисциплинарное дело в отношении Гехи. Игрок сборной Англии лишь будет повторно предупрежден, сообщает ESPN.