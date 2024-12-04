МЮ отказался от радужных курток из-за Мазрауи

Нуссаир Мазрауи "Манчестер Юнайтед" отказался от использования тренировочной формы радужного цвета в поддержку ЛГБТ-меньшинств.

В двух предыдущих сезонах, когда Премьер-Лига проводила кампанию "Радужные шнурки", игроки "Юнайтед" выходили разминаться перед матчами в радужных куртках.

Такой же план был у "Юнайтед" и на домашний матч против "Эвертона" в минувшее воскресенье, однако защитник Нуссаир Мазрауи, присоединившийся к "красным дьяволам" минувшим летом, наотрез отказался поддерживать геев и лесбиянок по религиозным соображениям.

Учитывая занятую мусульманином Мазрауи позицию и нежелание того, чтобы Нуссаир делал какие-либо публичные заявления, "Юнайтед" решил, что никто из игроков не наденет специально изготовленную Adidas радужную куртку, сообщает The Athletic.

Источник добавляет, что не все в раздевалке "Юнайтед" одобрили это решение, принятое за считанные часы до выигранного "дьяволами" матча со счетом 4:0.


Метки Мазрауи, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2024 16:00

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  1. jokerz 04.12.2024 16:40 # jokerz
    эмблемы на куртках перешили и продали в фк Арсенал и Челси

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  2. liverbro 04.12.2024 16:10 # liverbro
    Как же АПЛ заебали с этой пидорастией.Как-будто ихние задницы взяли в заложники.Я ещё про блм молчу.

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