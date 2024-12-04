МЮ работает над приобретением Лаймера
"Манчестер Юнайтед" работает над приобретением полузащитника немецкой "Баварии" Конрада Лаймера в зимнее трансферное окно.
Рубен Аморим успел провести только три матча в качестве главного тренера "Юнайтед", но этого ему оказалось достаточно, чтобы определить некоторые позиции, требующие немедленного усиления.
Как сообщает Bild, Аморим хочет укрепить центр поля в январе, и "Юнайтед" уже работает над трансфером Лаймера, который сыграл 59 матчей за "Баварию" после своего перехода из "РБ Лейпциг" летом 2023.
"Юнайтед" предстоит потрудиться, чтобы заполучить Лаймера, потому что в данный момент 27-летний игрок сборной Австрии не помышляет о смене клуба посреди сезона.
04.12.2024 15:00
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