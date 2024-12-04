Лопетеги: "Игроки хотят побеждать ради меня"
Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги уверен, что сохраняет поддержку игроков своей команды.
Накануне вечером "Вест Хэм" проиграл в гостях у "Лестера" со счетом 3:1. Этот результат только усилил давление, под которым находится Лопетеги.
Однако "молотобойцы" нанесли 31 удар за матч, и Лопетеги совершенно не чувствует, что команда перестала его слушаться.
"Я переживаю лишь о тренировке завтра и о том, как подготовить игроков к следующему испытанию. Я понимаю ваш вопрос. У нас много матчей. Я уверен, что с таким настроем мы сможем набрать много очков. Мы очень разочарованы".
"Возможно, в конце сезона мы будем говорить по-другому. Впереди у нас много матчей, много очков. Я верю в этих игроков, я верю в команду, и я верю, что вторая половина сезона сложится гораздо лучше".
"Игроки хотят побеждать ради себя, ради меня, ради клуба. Это футбол, здесь играют ради победы. Я сказал игрокам, что мы заслуживали гораздо больше, нужно было лишь использовать свои моменты", — цитирует Лопетеги Evening Standard.
04.12.2024 14:00
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Последние комментарии:
30.11.2024 21:07 #
sellman
Братики, привет!
Лопетеги с позором выпрут из клуба. АПЛ почти очистится от говно-физруков помойных. Как его вообще ВХЮ взял, он же полный 0 как тренер и как менеджер. Днище ипаное
Источник: http://fapl.ru/posts/111513/?c=1#c7992939
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