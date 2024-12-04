Гвардиола отверг предположения насчет конфликта с Де Брюйне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отверг предположения насчет конфликта с полузащитником Кевином Де Брюйне.

В данный момент "Сити" переживает свой худший кризис при Гвардиоле, не зная побед уже семь матчей кряду во всех турнирах.



При этом Де Брюйне лишь выходил на замену в пяти последних, из-за чего появились предположения, что Кевин угодил в опалу к Гвардиоле, но Хосеп это отрицает.



"Люди говорят, что у меня проблема с Кевином. Думаете, мне нравится, когда Кевин не играет? Нет".



"Этот парень обладает наибольшим талантом при игре у чужих ворот, и я не хочу использовать его? У меня есть какая-то личная проблема после девяти лет вместе?"



"Он приносил мне наибольший успех, которого добивался этот клуб, но он был травмирован пять месяцев в прошлом сезоне и два месяца в этом сезоне".



"Ему 33 года. Ему нужно время, чтобы шаг за шагом набрать свою лучшую форму, как и в прошлом сезоне, Он стремится к этому, и его состояние улучшается. Я отчаянно хочу, чтобы он был в своей лучшей форме", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.