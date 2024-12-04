"Тоттенхэм" может лишиться Ромеро
"Тоттенхэм" может лишиться своего ведущего защитника Кристиана Ромеро, если не квалифицируется в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.
"Тоттенхэм" совершенно не помышляет о расставании с Ромеро и даже хочет продлить рассчитанный до 2027 года контракт Кристиана.
Однако talkSPORT утверждает, что сам Ромеро хочет проверить себя в матчах против элитных европейских команд, ранее в своей карьере сыграв лишь считанное количество матчей Лиги Чемпионов.
Поэтому "Тоттенхэму" будет крайне сложно удержать 26-летнего аргентинца следующим летом, если в этом сезоне команде Анге Постекоглу не попадет в топ-4 Премьер-Лиги и не выиграет Лигу Европы.
Среди клубов, наблюдающих за ситуацией Ромеро, находится "Реал", который планирует значительно обновить свою линию обороны следующим летом.
04.12.2024 12:00
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