Дьекереш не собирается в Премьер-Лигу в январе

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш не хочет спешить с переездом в Премьер-Лигу в январе.

Дьекереш привлек внимание крупнейших клубов Европы, особенно из Премьер-Лиги, забив 24 гола в 21 матче за "Спортинг" в этом сезоне.



В услугах Дьекереша, своего бывшего подопечного, заинтересован главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим, а также Виктора сватают в "Арсенал" и "Манчестер Сити".



И хотя "Спортинг" может быть открыт к расставанию с Дьекерешем в январе за 80 миллионов фунтов, сам Виктор не собирается менять клуб посреди сезона.



Как сообщает talkSPORT, 26-летний швед счастлив доиграть этот сезон в Португалии и решение о своем будущем примет уже следующим летом.