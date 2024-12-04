МЮ нашел еще одного Антони в Эредивизии

Антони Миламбо "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника голландского "Фейеноорда" Антони Миламбо.

По информации Sky Sport Germany, "Юнайтед" уже продолжительное время внимательно следит за Миламбо.

На "Олд Траффорд" считают, что 19-летний голландец коноголезского происхождения идеален для их клуба и может вырасти в большую звезду.

"Юнайтед" не будет пытаться покупать Миламбо в январе, но рассматривает Антони в качестве одной из своих трансферных целей на следующее лето.

В этом сезоне Миламбо, у которого в "Фейеноорде" есть контракт до 2027 года, забил пять голов в 15 матчах Эредивизии и Лиги Чемпионов.


Метки Манчестер Юнайтед, Миламбо, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. closer 04.12.2024 11:06 # closer
    Эх, не того мы Энтони оказывается приобрели))

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  2. gary47 04.12.2024 10:24 # gary47
    Этот тоже своих кисок воспитывает кулаками?!

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  3. dentinho 04.12.2024 10:14 # dentinho
    им одного мало?))))

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