МЮ нашел еще одного Антони в Эредивизии

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника голландского "Фейеноорда" Антони Миламбо.

По информации Sky Sport Germany, "Юнайтед" уже продолжительное время внимательно следит за Миламбо.



На "Олд Траффорд" считают, что 19-летний голландец коноголезского происхождения идеален для их клуба и может вырасти в большую звезду.



"Юнайтед" не будет пытаться покупать Миламбо в январе, но рассматривает Антони в качестве одной из своих трансферных целей на следующее лето.



В этом сезоне Миламбо, у которого в "Фейеноорде" есть контракт до 2027 года, забил пять голов в 15 матчах Эредивизии и Лиги Чемпионов.