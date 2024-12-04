МЮ нашел еще одного Антони в Эредивизии
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника голландского "Фейеноорда" Антони Миламбо.
По информации Sky Sport Germany, "Юнайтед" уже продолжительное время внимательно следит за Миламбо.
На "Олд Траффорд" считают, что 19-летний голландец коноголезского происхождения идеален для их клуба и может вырасти в большую звезду.
"Юнайтед" не будет пытаться покупать Миламбо в январе, но рассматривает Антони в качестве одной из своих трансферных целей на следующее лето.
В этом сезоне Миламбо, у которого в "Фейеноорде" есть контракт до 2027 года, забил пять голов в 15 матчах Эредивизии и Лиги Чемпионов.
04.12.2024 10:00
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Эх, не того мы Энтони оказывается приобрели))
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Этот тоже своих кисок воспитывает кулаками?!
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им одного мало?))))
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