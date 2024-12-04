Артета видит у Сака потенциал Роналду

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его вингер Букайо Сака обладает потенциалом, чтобы выйти на показатели результативности Криштиану Роналду.

В этом сезоне Сака совершил уже 18 результативных действий за "Арсенал" во всех соревнованиях, забивая и ассистируя в каждом из трех последних матчей.



Сака никогда не скрывал, что Роналду является для него идолом, и Артета рад, если 23-летний англичанин будет стремиться подражать экс-игроку "Манчестер Юнайтед".



"Мы каждый год наблюдаем, что Букайо улучшает свои показатели. Он делает особенный вклад".



"Он добавляет вещи к своей игре, он становится все стабильнее, а его показатели голов и результативных передач для данной стадии сезона невероятны".



"Он может только прибавить, он может только стать лучше. Вокруг него есть правильные игроки, чтобы продолжать в том же духе, и он сам хочет большего".



"Ориентироваться на Криштиану — это всегда хорошо. Когда Криштиану начинал свою карьеру и перешел в "Манчестер Юнайтед", в его первые сезоны никто, наверное, не ожидал, что он сможем делать такие вещи".



"Но он добился всего благодаря своему характеру, своему отношению к работе. Он развивал свои навыки и свою химию с партнерами по команде, играя за команду, которая могла доминировать".



"Это очень важно. Думаю, у Букайо есть этот контекст, и если он стремится к этому, это позитивная вещь", — цитирует Артету The Independent.