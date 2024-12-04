Гехи снова нанес религиозное сообщение на повязку

Марк Гехи Несмотря на предупреждение со стороны FA, защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи снова нанес религиозное сообщение на свою капитанскую повязку.

Накануне стало известно, что FA сжалилась над Гехи и ограничилась предупреждением после того, как Марк вывел своих партнеров по "Пэлас" на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу с радужной повязкой, на которой присутствовала надпись "Я люблю Иисуса".

Проводимая Премьер-Лигой кампания "Радужные шнурки" в поддержку ЛГБТ-меньшинств и против дискриминации также охватывает матчи в мидуик, и во вторник вечером Гехи снова пришлось примерить повязку в цветах радуги.

На сей раз 24-летний англичанин, который известен как христианин, вышел против "Ипсвича" с надписью на повязке "Иисус любит тебя", сообщает BBC.

Будет интересно посмотреть, как теперь на это отреагирует Ассоциация, потому что формально религиозные и политические лозунги и высказывания являются нарушением правил.

Примечательно, в указанном матче, выигранном "Пэлас" со счетом 0:1, капитан "Ипсвича" Сэм Морси снова отказался надеть радужную повязку, как и в минувший уикенд.


Метки FA, Гехи, Ипсвич, капитаны, Кристал Пэлас, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. standard 04.12.2024 09:14 # standard
    христианство и католицизм против однополых браков и союзов. это лицимерие получается. пора снова библию переписывать.

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  2. gameboy 04.12.2024 08:30 # gameboy
    Новости ни о чем
    Играйте в футбол

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  3. tolikohota 04.12.2024 08:02 # tolikohota
    Был бы белым - дали б пожизненный бан

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