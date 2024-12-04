Гехи снова нанес религиозное сообщение на повязку
Несмотря на предупреждение со стороны FA, защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи снова нанес религиозное сообщение на свою капитанскую повязку.
Накануне стало известно, что FA сжалилась над Гехи и ограничилась предупреждением после того, как Марк вывел своих партнеров по "Пэлас" на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу с радужной повязкой, на которой присутствовала надпись "Я люблю Иисуса".
Проводимая Премьер-Лигой кампания "Радужные шнурки" в поддержку ЛГБТ-меньшинств и против дискриминации также охватывает матчи в мидуик, и во вторник вечером Гехи снова пришлось примерить повязку в цветах радуги.
На сей раз 24-летний англичанин, который известен как христианин, вышел против "Ипсвича" с надписью на повязке "Иисус любит тебя", сообщает BBC.
Будет интересно посмотреть, как теперь на это отреагирует Ассоциация, потому что формально религиозные и политические лозунги и высказывания являются нарушением правил.
Примечательно, в указанном матче, выигранном "Пэлас" со счетом 0:1, капитан "Ипсвича" Сэм Морси снова отказался надеть радужную повязку, как и в минувший уикенд.
04.12.2024 08:00
Просмотров: 750
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
христианство и католицизм против однополых браков и союзов. это лицимерие получается. пора снова библию переписывать.
(ответить)
Новости ни о чем
Играйте в футбол
(ответить)
Был бы белым - дали б пожизненный бан
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий