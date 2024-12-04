Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу получил новую травму и теперь пропустит несколько недель.

Напомним, Шоу пропустил начало этого сезона из-за травмы икроножной мышцы, полученной Люком вскоре после возвращения с летних каникул.



Выздоровление Шоу удачно совпало с назначением Рубена Аморима в "Юнайтед" — Люк выходил на замену во всех трех первых матчах при новом главном тренере.



Однако теперь 29-летний англичанин, до этих трех матчей не игравший за "Юнайтед" с февраля, возвращается в лазарет.



По информации BBC, речь идет о новом мышечном повреждении, которое не связано с предыдущим. На восстановление Шоу потребуются недели.



"Мне очень больно это писать, потому что я действительно думал, что оставил позади свои предыдущие проблемы и двигаюсь по позитивному пути, но, к сожалению, у меня случился небольшой рецидив".



"Я через многое прошел, и у меня было много взлетов и падений, но это мой тяжелейший период. Я абсолютно опустошен, и на сей раз мне крайне сложно принять реальность".



"Я понимаю, что некоторые люди будут разочарованы, злы и расстроены. Я все это понимаю. В данный момент никто не переживает из-за этого сильнее, чем я", — пишет Шоу в социальных сетях.